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В Кремле отреагировали на идею милитаризации Европы - РИА Новости, 07.03.2025
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12:58 07.03.2025 (обновлено: 12:59 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/kreml-2003605488.html
В Кремле отреагировали на идею милитаризации Европы
В Кремле отреагировали на идею милитаризации Европы - РИА Новости, 07.03.2025
В Кремле отреагировали на идею милитаризации Европы
Тема милитаризации Европы диссонирует с усилиями по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:58:00+03:00
2025-03-07T12:59:00+03:00
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россия
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Тема милитаризации Европы диссонирует с усилиями по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Такая конфронтационная риторика и конфронтационные проработки, которые мы сейчас видим в Брюсселе и в европейских столицах, конечно, серьезно диссонируют с настроем на поиски путей мирного урегулирования вокруг Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Евросоюза развивать ВПК. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html
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европа, украина, россия, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Европа, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
В Кремле отреагировали на идею милитаризации Европы

Песков: милитаризация Европы диссонирует с усилиями по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Тема милитаризации Европы диссонирует с усилиями по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такая конфронтационная риторика и конфронтационные проработки, которые мы сейчас видим в Брюсселе и в европейских столицах, конечно, серьезно диссонируют с настроем на поиски путей мирного урегулирования вокруг Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Евросоюза развивать ВПК.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Кремле прокомментировали вопрос размещения миротворцев на Украине
17 февраля, 12:48
 
ЕвропаУкраинаРоссияДмитрий ПесковУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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