https://ria.ru/20250307/kreml-2003605488.html

В Кремле отреагировали на идею милитаризации Европы

В Кремле отреагировали на идею милитаризации Европы - РИА Новости, 07.03.2025

В Кремле отреагировали на идею милитаризации Европы

Тема милитаризации Европы диссонирует с усилиями по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:58:00+03:00

2025-03-07T12:58:00+03:00

2025-03-07T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Тема милитаризации Европы диссонирует с усилиями по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Такая конфронтационная риторика и конфронтационные проработки, которые мы сейчас видим в Брюсселе и в европейских столицах, конечно, серьезно диссонируют с настроем на поиски путей мирного урегулирования вокруг Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Евросоюза развивать ВПК. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

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европа, украина, россия, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире