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В Южной Корее не хотят терять российский рынок, заявил Швыдкой - РИА Новости, 07.03.2025
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04:52 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/koreya-2003529809.html
В Южной Корее не хотят терять российский рынок, заявил Швыдкой
В Южной Корее не хотят терять российский рынок, заявил Швыдкой - РИА Новости, 07.03.2025
В Южной Корее не хотят терять российский рынок, заявил Швыдкой
Партнеры в Южной Корее не хотят терять российский рынок и перспективные проекты, заявил на встрече с российскими СМИ в Сеуле спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T04:52:00+03:00
2025-03-07T04:52:00+03:00
россия
южная корея
сеул
михаил швыдкой
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СЕУЛ, 7 мар – РИА Новости. Партнеры в Южной Корее не хотят терять российский рынок и перспективные проекты, заявил на встрече с российскими СМИ в Сеуле спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Визит Швыдкого в Сеул, проходящий на этой неделе, имел насыщенную повестку. В том числе спецпредставитель президента РФ встретился с южнокорейскими официальными лицами и депутатами, стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и РК, условились о дальнейших контактах. "Мы говорили не только о культуре, но и об экономике, есть ощущение, что наши уважаемые корейские коллеги не хотят терять российский рынок, партнерство. Не хотят, чтобы те проекты, которые были частично реализованы и которые могли бы продолжиться, канули в Лету", - заявил Швыдкой. Во вторник на встрече с нынешними представителями форума "Диалог Россия - Республика Корея" (ДРРК) Швыдкой отметил, что Россия открыта для сотрудничества с южнокорейским культурным сообществом. По словам Швыдкого, возглавившего в прошлом году группу "Культура и искусство" в рамках ДРРК, Южная Корея - важный экономический, политический и гуманитарный партнер России. Он подчеркнул, что происходящие в мире события не должны мешать мероприятиям и диалогу двух стран, и пригласил представителей ДРРК принять участие в проводимом в сентябре Петербургском международном культурном форуме. Кроме того, Швыдкой в Сеуле встретился с послом по вопросам публичной дипломатии в ранге замглавы МИД Южной Кореи Хон Сок Ином. До назначения на эту должность тот возглавлял в министерстве департамент публичной и культурной дипломатии и участвовал в организации российско-корейских молодежных диалогов, проводившихся под эгидой ДРРК. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-южнокорейского взаимодействия в сфере культуры и искусства и выразили готовность продолжать прилагать усилия для углубления и расширения двусторонних связей в указанной области.
https://ria.ru/20250228/koreja-2002091619.html
https://ria.ru/20250224/rossiya-2001347925.html
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россия, южная корея, сеул, михаил швыдкой
Россия, Южная Корея, Сеул, Михаил Швыдкой
В Южной Корее не хотят терять российский рынок, заявил Швыдкой

Швыдкой: в Южной Корее не хотят терять российский рынок, партнерство и проекты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Швыдкой
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Михаил Швыдкой. Архивное фото
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СЕУЛ, 7 мар – РИА Новости. Партнеры в Южной Корее не хотят терять российский рынок и перспективные проекты, заявил на встрече с российскими СМИ в Сеуле спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Визит Швыдкого в Сеул, проходящий на этой неделе, имел насыщенную повестку. В том числе спецпредставитель президента РФ встретился с южнокорейскими официальными лицами и депутатами, стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и РК, условились о дальнейших контактах.
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"Мы говорили не только о культуре, но и об экономике, есть ощущение, что наши уважаемые корейские коллеги не хотят терять российский рынок, партнерство. Не хотят, чтобы те проекты, которые были частично реализованы и которые могли бы продолжиться, канули в Лету", - заявил Швыдкой.
Во вторник на встрече с нынешними представителями форума "Диалог Россия - Республика Корея" (ДРРК) Швыдкой отметил, что Россия открыта для сотрудничества с южнокорейским культурным сообществом. По словам Швыдкого, возглавившего в прошлом году группу "Культура и искусство" в рамках ДРРК, Южная Корея - важный экономический, политический и гуманитарный партнер России. Он подчеркнул, что происходящие в мире события не должны мешать мероприятиям и диалогу двух стран, и пригласил представителей ДРРК принять участие в проводимом в сентябре Петербургском международном культурном форуме.
Кроме того, Швыдкой в Сеуле встретился с послом по вопросам публичной дипломатии в ранге замглавы МИД Южной Кореи Хон Сок Ином. До назначения на эту должность тот возглавлял в министерстве департамент публичной и культурной дипломатии и участвовал в организации российско-корейских молодежных диалогов, проводившихся под эгидой ДРРК.
Стороны обсудили актуальные вопросы российско-южнокорейского взаимодействия в сфере культуры и искусства и выразили готовность продолжать прилагать усилия для углубления и расширения двусторонних связей в указанной области.
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