https://ria.ru/20250307/koreya-2003529809.html

В Южной Корее не хотят терять российский рынок, заявил Швыдкой

В Южной Корее не хотят терять российский рынок, заявил Швыдкой - РИА Новости, 07.03.2025

В Южной Корее не хотят терять российский рынок, заявил Швыдкой

Партнеры в Южной Корее не хотят терять российский рынок и перспективные проекты, заявил на встрече с российскими СМИ в Сеуле спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T04:52:00+03:00

2025-03-07T04:52:00+03:00

2025-03-07T04:52:00+03:00

россия

южная корея

сеул

михаил швыдкой

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СЕУЛ, 7 мар – РИА Новости. Партнеры в Южной Корее не хотят терять российский рынок и перспективные проекты, заявил на встрече с российскими СМИ в Сеуле спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Визит Швыдкого в Сеул, проходящий на этой неделе, имел насыщенную повестку. В том числе спецпредставитель президента РФ встретился с южнокорейскими официальными лицами и депутатами, стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и РК, условились о дальнейших контактах. "Мы говорили не только о культуре, но и об экономике, есть ощущение, что наши уважаемые корейские коллеги не хотят терять российский рынок, партнерство. Не хотят, чтобы те проекты, которые были частично реализованы и которые могли бы продолжиться, канули в Лету", - заявил Швыдкой. Во вторник на встрече с нынешними представителями форума "Диалог Россия - Республика Корея" (ДРРК) Швыдкой отметил, что Россия открыта для сотрудничества с южнокорейским культурным сообществом. По словам Швыдкого, возглавившего в прошлом году группу "Культура и искусство" в рамках ДРРК, Южная Корея - важный экономический, политический и гуманитарный партнер России. Он подчеркнул, что происходящие в мире события не должны мешать мероприятиям и диалогу двух стран, и пригласил представителей ДРРК принять участие в проводимом в сентябре Петербургском международном культурном форуме. Кроме того, Швыдкой в Сеуле встретился с послом по вопросам публичной дипломатии в ранге замглавы МИД Южной Кореи Хон Сок Ином. До назначения на эту должность тот возглавлял в министерстве департамент публичной и культурной дипломатии и участвовал в организации российско-корейских молодежных диалогов, проводившихся под эгидой ДРРК. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-южнокорейского взаимодействия в сфере культуры и искусства и выразили готовность продолжать прилагать усилия для углубления и расширения двусторонних связей в указанной области.

https://ria.ru/20250228/koreja-2002091619.html

https://ria.ru/20250224/rossiya-2001347925.html

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россия, южная корея, сеул, михаил швыдкой