https://ria.ru/20250307/kolumbija-2003664972.html

В Колумбии повстанцы похитили 29 полицейских

В Колумбии повстанцы похитили 29 полицейских - РИА Новости, 07.03.2025

В Колумбии повстанцы похитили 29 полицейских

Преступники похитили двадцать девять полицейских после столкновений на западе Колумбии, сообщает Bluradio со ссылкой на министра обороны страны Педро Санчеса. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:24:00+03:00

2025-03-07T16:24:00+03:00

2025-03-07T16:24:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мар - РИА Новости. Преступники похитили двадцать девять полицейских после столкновений на западе Колумбии, сообщает Bluradio со ссылкой на министра обороны страны Педро Санчеса. "Министр обороны Педро Санчес сообщил, что в городах Эль-Платеадо и Эль-Тамбо (департамента) Каука были атакованы военные и полицейские. Были сожжены две полицейские машины, была совершена попытка убийства. Также он сообщил о похищении 29 полицейских", - отметило СМИ. Ответственность за эти преступные действия Санчес возложил на выходцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/ FARC). Прокуратура ведёт расследование. Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК), которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.

https://ria.ru/20241013/kolumbiya-1977797626.html

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в мире, колумбия, каука, педро санчес, революционные вооруженные силы колумбии