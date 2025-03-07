https://ria.ru/20250307/juar-2003694045.html

В ЮАР ответили на слова Маска о причине отключения Starlink в стране

В ЮАР ответили на слова Маска о причине отключения Starlink в стране - РИА Новости, 07.03.2025

В ЮАР ответили на слова Маска о причине отключения Starlink в стране

Законов на расовой основе в ЮАР нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь южноафриканского МИД Криспин Фири, комментируя заявление американского предпринимателя... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:25:00+03:00

2025-03-07T17:25:00+03:00

2025-03-07T17:30:00+03:00

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КЕЙПТАУН, 7 мар - РИА Новости. Законов на расовой основе в ЮАР нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь южноафриканского МИД Криспин Фири, комментируя заявление американского предпринимателя Илона Маска о прекращении работы системы Starlink. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил в пятницу, что он не темнокожий, поэтому спутниковый интернет Starlink не доступен в ЮАР. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что переговоры о работе спутниковой сети Starlink в ЮАР зашли в тупик. "В ЮАР нет законов на расовой основе", - заявил Фири. Он подчеркнул, что препятствий для инвестиций в ЮАР не существует, подтверждением этому является тот факт, что в стране функционирует 601 американская компания. Глобальная спутниковая сеть системы связи Starlink компании SpaceX прекратила работу на территории ЮАР 30 апреля 2024 года. Сеть Starlink не смогла получить необходимую лицензию Независимого управления связи ЮАР, которое требует, чтобы 30% компании, подающей заявку на лицензирование, принадлежало представителям социальных групп, исторически подвергавшимся дискриминации, в том числе во времена апартеида. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20250209/mask-1998300965.html

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в мире, технологии, юар, илон маск, spacex