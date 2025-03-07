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Гросси рассказал про итоги развития ядерной программы Ирана - РИА Новости, 07.03.2025
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09:56 07.03.2025 (обновлено: 09:57 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/iran-2003558199.html
Гросси рассказал про итоги развития ядерной программы Ирана
Гросси рассказал про итоги развития ядерной программы Ирана - РИА Новости, 07.03.2025
Гросси рассказал про итоги развития ядерной программы Ирана
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что санкции в отношении Ирана не работают, страна научилась обходить их и ее ядерная программа значительно развилась с 2018... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:56:00+03:00
2025-03-07T09:57:00+03:00
в мире
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тегеран (город)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что санкции в отношении Ирана не работают, страна научилась обходить их и ее ядерная программа значительно развилась с 2018 года. "Санкции не работают... Вполне очевидно, что страна научилась обходить их. Программа значительно развилась, особенно с 2018 года", - заявил Гросси в интервью агентству Блумберг, комментируя ядерную программу Тегерана. По словам Гросси, иранские власти заверили его, что они изолировали свою ядерную программу от санкций, переоснастив внутреннее производство и создав альтернативные цепочки поставок. В качестве примера он указал на пять новых моделей усовершенствованных центрифуг, которые Иран разработал с тех пор, как США вышли из ядерной сделки. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, МАГАТЭ
Гросси рассказал про итоги развития ядерной программы Ирана

Глава МАГАТЭ Гросси: ядерная программа Ирана значительно развилась с 2018 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что санкции в отношении Ирана не работают, страна научилась обходить их и ее ядерная программа значительно развилась с 2018 года.
"Санкции не работают... Вполне очевидно, что страна научилась обходить их. Программа значительно развилась, особенно с 2018 года", - заявил Гросси в интервью агентству Блумберг, комментируя ядерную программу Тегерана.
По словам Гросси, иранские власти заверили его, что они изолировали свою ядерную программу от санкций, переоснастив внутреннее производство и создав альтернативные цепочки поставок. В качестве примера он указал на пять новых моделей усовершенствованных центрифуг, которые Иран разработал с тех пор, как США вышли из ядерной сделки.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Ядерная сделка с Ираном невозможна без участия США, заявил Гросси
24 сентября 2024, 18:19
 
В миреИранСШАТегеран (город)Рафаэль ГроссиДональд ТрампМАГАТЭ
 
 
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