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В Госдуму внесут проект постановления о частичной амнистии женщин - РИА Новости, 07.03.2025
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01:49 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/gosduma-2003521773.html
В Госдуму внесут проект постановления о частичной амнистии женщин
В Госдуму внесут проект постановления о частичной амнистии женщин - РИА Новости, 07.03.2025
В Госдуму внесут проект постановления о частичной амнистии женщин
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение парламента проект постановления о частичной амнистии женщин,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T01:49:00+03:00
2025-03-07T01:49:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение парламента проект постановления о частичной амнистии женщин, находящихся в исправительных учреждениях, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Согласно документу, предлагается освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы женщин за совершение преступлений ненасильственного характера, за исключением любых преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами. Кроме того, согласно пункту два проекта постановления, предлагается освободить от наказания осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести женщин, ранее не отбывавших наказания в исправительных учреждениях, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, беременных женщин, женщин старше 60 лет, женщин-инвалидов I или II группы, женщин, являющихся женами инвалидов боевых действий I или II группы, а также вдовами и одинокими матерями, чьи мужья или дети погибли при защите Отечества. "Освободить от наказания женщин, не подпадающих под действие пункта 2, осужденных за умышленные преступления к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, - отбывших не менее одной трети назначенного срока наказания, свыше пяти и до десяти лет, - отбывших не менее половины назначенного срока наказания", - сказано в документе. Также предлагается сократить неотбытую часть наказания на одну треть осужденным женщинам к лишению свободы на срок свыше пяти лет за преступления, совершенные по неосторожности. "Освободить от наказания условно осужденных женщин, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы ... Освободить от наказания осужденных женщин к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, совершивших преступления по неосторожности … Снять судимость с лиц, указанных в пунктах 4 и 5", - сказано в документе. Авторами инициативы также предлагается освободить осужденных женщин, указанных в вышеназванных пунктах, от дополнительных видов наказаний. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, гуманизация системы наказаний — одна из принципиальных установок деятельности ЛДПР, которую заложил основатель партии Владимир Жириновский. "Мы всегда выступали за смягчение уголовного законодательства в России и масштабные амнистии. Например, так было в честь 110-летия Госдумы и 75-летия Победы, когда ЛДПР предлагала амнистировать несовершеннолетних детей, женщин, инвалидов и стариков. И сейчас, в преддверии прекрасного женского праздника 8 Марта, фракция ЛДПР считает своевременным и справедливым решением — освободить женщин-заключенных, не совершавших тяжелых преступлений", - отметил парламентарий.
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общество, здоровье - общество, россия, леонид слуцкий (политик), владимир жириновский, лдпр, госдума рф
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В Госдуму внесут проект постановления о частичной амнистии женщин

Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму проект постановления о частичной амнистии женщин

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на Охотном ряду
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение парламента проект постановления о частичной амнистии женщин, находящихся в исправительных учреждениях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, предлагается освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы женщин за совершение преступлений ненасильственного характера, за исключением любых преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами.
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Кроме того, согласно пункту два проекта постановления, предлагается освободить от наказания осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести женщин, ранее не отбывавших наказания в исправительных учреждениях, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, беременных женщин, женщин старше 60 лет, женщин-инвалидов I или II группы, женщин, являющихся женами инвалидов боевых действий I или II группы, а также вдовами и одинокими матерями, чьи мужья или дети погибли при защите Отечества.
"Освободить от наказания женщин, не подпадающих под действие пункта 2, осужденных за умышленные преступления к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, - отбывших не менее одной трети назначенного срока наказания, свыше пяти и до десяти лет, - отбывших не менее половины назначенного срока наказания", - сказано в документе.
Также предлагается сократить неотбытую часть наказания на одну треть осужденным женщинам к лишению свободы на срок свыше пяти лет за преступления, совершенные по неосторожности.
"Освободить от наказания условно осужденных женщин, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы ... Освободить от наказания осужденных женщин к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, совершивших преступления по неосторожности … Снять судимость с лиц, указанных в пунктах 4 и 5", - сказано в документе.
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Авторами инициативы также предлагается освободить осужденных женщин, указанных в вышеназванных пунктах, от дополнительных видов наказаний.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, гуманизация системы наказаний — одна из принципиальных установок деятельности ЛДПР, которую заложил основатель партии Владимир Жириновский.
"Мы всегда выступали за смягчение уголовного законодательства в России и масштабные амнистии. Например, так было в честь 110-летия Госдумы и 75-летия Победы, когда ЛДПР предлагала амнистировать несовершеннолетних детей, женщин, инвалидов и стариков. И сейчас, в преддверии прекрасного женского праздника 8 Марта, фракция ЛДПР считает своевременным и справедливым решением — освободить женщин-заключенных, не совершавших тяжелых преступлений", - отметил парламентарий.
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