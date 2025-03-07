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Британия поддержала создание фонда для финансирования обороны Европы - РИА Новости, 07.03.2025
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23:24 07.03.2025 (обновлено: 23:25 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/evropa-2003744064.html
Британия поддержала создание фонда для финансирования обороны Европы
Британия поддержала создание фонда для финансирования обороны Европы - РИА Новости, 07.03.2025
Британия поддержала создание фонда для финансирования обороны Европы
Великобритания поддерживает создание общего фонда для финансирования мер по укреплению европейской обороны и "открыта" к присоединению к такой системе, заявил... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T23:24:00+03:00
2025-03-07T23:25:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Великобритания поддерживает создание общего фонда для финансирования мер по укреплению европейской обороны и "открыта" к присоединению к такой системе, заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми. В интервью газете Financial Times министр указал, что для обеспечения обороны Европы потребуется новый многосторонний фонд и что Лондон готов присоединиться к совместному финансирование военных расходов. "Нам нужно больше многосторонних механизмов в этой области. Мы в Великобритании открыты к этим инициативам, потому что речь идет о европейской обороне", - сказал Лэмми. Глава МИД выступил за создание общего института или системы, которые будут включать Британию, пишет издание. В последние недели озвучивалось несколько разных предложений, в том числе о создании европейского банка перевооружения, напоминает газета. Однако Лэмми пока не стал выражать поддержку какой-либо конкретной идее, дав понять, что хочет увидеть больше деталей, говорится в материале. Ранее лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе принципиально поддержали предложение главы ЕК, получившее название "перевооружение Европы", которое может стоить порядка 800 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также обещала представить конкретные предложения в рамках этой инициативы до очередного саммита ЕС 20-21 марта.
https://ria.ru/20250227/es-2001873514.html
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в мире, великобритания, европа, лондон, дэвид лэмми, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Великобритания, Европа, Лондон, Дэвид Лэмми, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Британия поддержала создание фонда для финансирования обороны Европы

Глава МИД Лэмми: Британия открыта к созданию общего фонда для обороны Европы

© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Великобритания поддерживает создание общего фонда для финансирования мер по укреплению европейской обороны и "открыта" к присоединению к такой системе, заявил глава британского МИД Дэвид Лэмми.
В интервью газете Financial Times министр указал, что для обеспечения обороны Европы потребуется новый многосторонний фонд и что Лондон готов присоединиться к совместному финансирование военных расходов.
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"Нам нужно больше многосторонних механизмов в этой области. Мы в Великобритании открыты к этим инициативам, потому что речь идет о европейской обороне", - сказал Лэмми.
Глава МИД выступил за создание общего института или системы, которые будут включать Британию, пишет издание.
В последние недели озвучивалось несколько разных предложений, в том числе о создании европейского банка перевооружения, напоминает газета. Однако Лэмми пока не стал выражать поддержку какой-либо конкретной идее, дав понять, что хочет увидеть больше деталей, говорится в материале.
Ранее лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе принципиально поддержали предложение главы ЕК, получившее название "перевооружение Европы", которое может стоить порядка 800 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также обещала представить конкретные предложения в рамках этой инициативы до очередного саммита ЕС 20-21 марта.
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В миреВеликобританияЕвропаЛондонДэвид ЛэммиУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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