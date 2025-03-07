https://ria.ru/20250307/erdogan-2003622599.html
Эрдоган рассказал о планах Турции по европейской безопасности
Эрдоган рассказал о планах Турции по европейской безопасности - РИА Новости, 07.03.2025
Эрдоган рассказал о планах Турции по европейской безопасности
Планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности вместе с Турцией, будет отвечать общим интересам, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:00:00+03:00
2025-03-07T14:00:00+03:00
2025-03-07T14:00:00+03:00
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турция
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евросоюз
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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности вместе с Турцией, будет отвечать общим интересам, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Совместное с Турцией планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности, будет отвечать нашим общим интересам", - заявил Эрдоган в своем видеообращении к участникам "Встречи лидеров стран-единомышленников", организованной ЕС в режиме видеоконференции. По его словам, "исключение Турции из программ ЕС по обороне и восстановлению необоснованно и неприемлемо".
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, евросоюз
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз
Эрдоган рассказал о планах Турции по европейской безопасности
Эрдоган призвал ЕС планировать европейскую безопасность вместе с Турцией