https://ria.ru/20250307/erdogan-2003622599.html

Эрдоган рассказал о планах Турции по европейской безопасности

Эрдоган рассказал о планах Турции по европейской безопасности - РИА Новости, 07.03.2025

Эрдоган рассказал о планах Турции по европейской безопасности

Планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности вместе с Турцией, будет отвечать общим интересам, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:00:00+03:00

2025-03-07T14:00:00+03:00

2025-03-07T14:00:00+03:00

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

евросоюз

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности вместе с Турцией, будет отвечать общим интересам, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Совместное с Турцией планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности, будет отвечать нашим общим интересам", - заявил Эрдоган в своем видеообращении к участникам "Встречи лидеров стран-единомышленников", организованной ЕС в режиме видеоконференции. По его словам, "исключение Турции из программ ЕС по обороне и восстановлению необоснованно и неприемлемо".

https://ria.ru/20241107/erdogan-1982472964.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, евросоюз