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Эрдоган рассказал о планах Турции по европейской безопасности - РИА Новости, 07.03.2025
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14:00 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/erdogan-2003622599.html
Эрдоган рассказал о планах Турции по европейской безопасности
Эрдоган рассказал о планах Турции по европейской безопасности - РИА Новости, 07.03.2025
Эрдоган рассказал о планах Турции по европейской безопасности
Планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности вместе с Турцией, будет отвечать общим интересам, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:00:00+03:00
2025-03-07T14:00:00+03:00
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности вместе с Турцией, будет отвечать общим интересам, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Совместное с Турцией планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности, будет отвечать нашим общим интересам", - заявил Эрдоган в своем видеообращении к участникам "Встречи лидеров стран-единомышленников", организованной ЕС в режиме видеоконференции. По его словам, "исключение Турции из программ ЕС по обороне и восстановлению необоснованно и неприемлемо".
https://ria.ru/20241107/erdogan-1982472964.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, евросоюз
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз
Эрдоган рассказал о планах Турции по европейской безопасности

Эрдоган призвал ЕС планировать европейскую безопасность вместе с Турцией

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности вместе с Турцией, будет отвечать общим интересам, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Совместное с Турцией планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности, будет отвечать нашим общим интересам", - заявил Эрдоган в своем видеообращении к участникам "Встречи лидеров стран-единомышленников", организованной ЕС в режиме видеоконференции.
По его словам, "исключение Турции из программ ЕС по обороне и восстановлению необоснованно и неприемлемо".
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