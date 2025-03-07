https://ria.ru/20250307/energetika-2003657561.html
В Днепропетровской области заявили о повреждении энергетического объекта
В Днепропетровской области заявили о повреждении энергетического объекта - РИА Новости, 07.03.2025
В Днепропетровской области заявили о повреждении энергетического объекта
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале о повреждении энергетического объекта в Днепропетровской области. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:05:00+03:00
2025-03-07T16:05:00+03:00
2025-03-07T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале о повреждении энергетического объекта в Днепропетровской области."Снова атакован энергетический объект ДТЭК", — говорится в заявлении.В результате удара есть повреждения, добавили в энергохолдинге.Ранее сегодня ДТЭК предупреждал об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской областях, при этом причины не назывались. По данным Минобороны России, в ночь на пятницу армия нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. Отмечается, что все цели противника поражены. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250307/peskov-2003605092.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Днепропетровской области заявили о повреждении энергетического объекта
Украинский ДТЭК сообщил о повреждении энергообъекта в Днепропетровской области