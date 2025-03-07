https://ria.ru/20250307/energetika-2003657561.html

В Днепропетровской области заявили о повреждении энергетического объекта

В Днепропетровской области заявили о повреждении энергетического объекта - РИА Новости, 07.03.2025

В Днепропетровской области заявили о повреждении энергетического объекта

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале о повреждении энергетического объекта в Днепропетровской области. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:05:00+03:00

2025-03-07T16:05:00+03:00

2025-03-07T16:37:00+03:00

в мире

днепропетровская область

россия

украина

дмитрий песков

дтэк

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале о повреждении энергетического объекта в Днепропетровской области."Снова атакован энергетический объект ДТЭК", — говорится в заявлении.В результате удара есть повреждения, добавили в энергохолдинге.Ранее сегодня ДТЭК предупреждал об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской областях, при этом причины не назывались. По данным Минобороны России, в ночь на пятницу армия нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. Отмечается, что все цели противника поражены. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250307/peskov-2003605092.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)