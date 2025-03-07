Эксперт назвал события в Латакии началом более серьезного конфликта в Сирии
Долгов: события в Латакии являются началом более серьезного конфликта в Сирии
Флаг Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. События в Латакии - это начало более серьёзного конфликта внутри Сирии, считает старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Зелтынь, при этом ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов полагает, что в происходящих в Сирии событиях нет ничего неожиданного, поскольку новые власти изначально не контролировали всю территорию страны.
Ранее в разных районах провинции Латакия, включая город Джебла, вспыхнули ожесточенные боестолкновения между силовиками новой сирийской власти и вооруженными отрядами из числа сторонников бывшего президента Башара Асада. На фоне обострения ситуации местные власти уже объявили о введении комендантского часа в соседнем Тартусе и в городе Хомс.
"Я думаю, что более серьезный конфликт уже начался. С самого начала (как новая власть установилась в Сирии - ред.)... мы достаточно настойчиво говорили о том, что есть большой шанс начала серьезной гражданской войны на территории Сирии", - сказал Зелтынь РИА Новости.
Потому, по словам эксперта, несмотря на заявление главы новой сирийской администрации Ахмеда аш-Шараа о том, что "они инклюзивные, что они счастье всему сирийскому народу построят", не стоит забывать, что к власти пришли радикальные силы. Зелтынь отметил, что, несмотря на все огрехи правления Башара Асада, Сирия была светской страной и положение религиозных и этнических меньшинств было вполне стабильно всегда, чего нельзя сказать о территориях, которые контролировали радикалы.
"Судя по сообщениям, которые поступали с первого же дня прихода в Дамаск этих парней, в разных местах на территории страны начались атаки на алавитов, на христиан. Алавитов вообще убивали, поэтому следовало ожидать что народ поднимется... Поэтому я думаю, что это как раз начало серьезных потрясений на территории страны", - заключил он.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что в происходящих в Сирии событиях нет ничего неожиданного, поскольку новые власти, которые закрепились в Дамаске, не обладали контролем над территорией всей страны, что рано или поздно должно было вылиться в боестолкновения.
"И, конечно, это репрессии против сторонников Башара Асада, которые проводили и проводят новые власти. Об этом известно. В том числе, прежде всего, в тех районах, в которых проживает алавитское население. И вот сейчас это выливается в такие действия, это естественно, что те, кто поддерживал ранее Асада и против кого проводятся репрессии, они в конечном счете будут отвечать", - добавил эксперт.
Долгов отметил, что ранее оппозиционные новым властям силы не были способны организовываться, а сейчас это происходит, что и приводит к недовольствам и столкновениям.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.