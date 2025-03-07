https://ria.ru/20250307/ekspert-2003576958.html

Эксперт объяснил интерес США к денуклеаризации

Эксперт объяснил интерес США к денуклеаризации - РИА Новости, 07.03.2025

Эксперт объяснил интерес США к денуклеаризации

Заинтересованность США в денуклеаризации связана с тем, что Штаты отстают от Китая и России в развитии ядерного вооружения, но реальные переговоры Москвы с... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:14:00+03:00

2025-03-07T11:14:00+03:00

2025-03-07T11:14:00+03:00

китай

россия

сша

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Заинтересованность США в денуклеаризации связана с тем, что Штаты отстают от Китая и России в развитии ядерного вооружения, но реальные переговоры Москвы с Вашингтоном на этот счет могут начаться только после урегулирования украинского конфликта, предположил в разговоре с РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что хотел бы начать переговоры с Россией и Китаем о денуклеаризации. По его словам, было бы отлично отказаться от ядерного оружия. "Он (вопрос денуклеаризации - ред.) достаточно важен на самом-то деле (в повестке администрации Трампа - ред). Хотя бы потому что в настоящее время США проигрывают гонку ядерных вооружений России и Китаю. Достаточно сказать, что, например, американцы не смогли создать гиперзвуковые ракетные системы и принять их на вооружение, а у Китая и России они уже есть. Есть некоторые другие аспекты ядерной гонки, где американцы явно уступают. Отсюда озабоченность официального Вашингтона, отсюда стремление и байденовской администрации, и нынешней трамповской администрации возобновить диалог с Россией о стратегической стабильности и как-то вовлечь в этот диалог Китай", - считает Батюк. С точки зрения российской стороны, реальное обсуждение этого вопроса, вероятно, может начаться только после окончания украинского конфликта, сказал также собеседник агентства. При этом он отметил, что Китай, указывая на свой сравнительно меньший стратегический ядерный потенциал, выражал незаинтересованность в участии в таких переговорах о сокращении арсеналов. "Так что пока здесь имеются достаточно серьезные проблемы. Но вообще-то диалог между пятью объявленными ядерными государствами - являются ядерными государствами в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, они же постоянные члены Совбеза ООН - он в принципе начался", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20250306/tramp-2003512058.html

https://ria.ru/20250306/tramp-2003513983.html

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китай, россия, сша, владимир батюк, дональд трамп, российская академия наук, оон, в мире