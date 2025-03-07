https://ria.ru/20250307/eksar-2003576008.html

Число договоров по страхованию отсрочки платежа для МСП выросло вдвое

Число договоров по страхованию отсрочки платежа для МСП выросло вдвое - РИА Новости, 07.03.2025

Число договоров по страхованию отсрочки платежа для МСП выросло вдвое

По итогам февраля 2025 года количество заключенных договоров по программе страхования отсрочки платежа для малых и средних предприятий от ЭКСАР увеличилось... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:08:00+03:00

2025-03-07T11:08:00+03:00

2025-03-07T11:08:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. По итогам февраля 2025 года количество заключенных договоров по программе страхования отсрочки платежа для малых и средних предприятий от ЭКСАР увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, суммарная страховая стоимость по застрахованным экспортным контрактам увеличилась на 88%, составив 236 миллионов рублей, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Программа особенно востребована среди поставщиков пищевой продукции, строительных материалов и сельскохозяйственной продукции. При работе с иностранными партнерами страхование позволяет экспортерам предоставлять более гибкие условия оплаты покупателям, тем самым открывая новые рынки сбыта и наращивая экспортные отгрузки", - говорится в сообщении.Компания "Здоровое питание", производитель полезных продуктов, в прошлом году заключила три договора страхования для минимизации рисков при работе на условиях отсрочки платежа с покупателями из Казахстана, Беларуси и Армении. "Впервые мы познакомились с инструментом страхования рисков по экспорту в 2022 году, когда иностранные партнеры начали переходить на отсрочку платежа. ЭКСАР оперативно предложил нам новый инструмент, который отличается удобством подачи заявки, отсутствием необходимости предоставлять какие-либо документы и, что очень важно для бизнеса, скоростью в принятии решения", – отметила коммерческий директор "Здорового питания" Наталья Назаренко.По ее словам, страхование позволяет компании не только продолжать сотрудничество с действующими партнерами, предлагая им более выгодные условия, но и заключать контракты с новыми иностранными покупателями, расширяя географию экспорта. Сегодня "Здоровое питание" поставляет продукцию в Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армению и Азербайджан, а также активно развивает новые направления, включая Китай, Узбекистан, Таджикистан, Монголию и Таиланд. Однако с расширением географии экспорта увеличиваются и риски ведения бизнеса на новых рынках, минимизировать которые компаниям помогает линейка решений ЭКСАР.Страховка ЭКСАР покрывает коммерческие и политические риски экспортера, а также позволяет компании обезопасить себя от невыполнения обязанности по репатриации валютной выручки. Оформить заявку на продукт "Страхование. Отсрочка платежа МСП" можно онлайн на платформе "Мой экспорт". Стоимость услуги фиксированная и составляет 20 тысяч рублей. Максимальный лимит по договору страхования на одного покупателя - 10 миллионов рублей или эквивалентная сумма в любой валюте.

https://ria.ru/20250304/rets-2003036141.html

казахстан

белоруссия

армения

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экономика, казахстан, белоруссия, армения