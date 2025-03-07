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Дело лжеврача Никонова рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 07.03.2025
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04:05 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/delo-2003528430.html
Дело лжеврача Никонова рассмотрят в закрытом режиме
Дело лжеврача Никонова рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 07.03.2025
Дело лжеврача Никонова рассмотрят в закрытом режиме
Гагаринский суд Москвы приступил к рассмотрению дела лжеврача Николая Никонова и его жены, от которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП он "лечил",... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T04:05:00+03:00
2025-03-07T04:05:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приступил к рассмотрению дела лжеврача Николая Никонова и его жены, от которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП он "лечил", сообщили РИА Новости в суде. "Суд приступил к рассмотрению дела по существу, заседания проходят в закрытом режиме", - сказали в суде. Следующее заседание назначено на 4 апреля. Николай и Лилия Никоновы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пунктами "а", "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). О возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве на миолога Никонова и его супругу стало известно летом 2022 года. Они скрылись от следствия, были объявлены в розыск и заочно арестованы, после чего были экстрадированы из Казахстана. По данным следствия, в 2018-2020 годах Никонов, не имеющий профильного медобразования, обещал, что его уникальные методики помогут излечить церебральный паралич. Он провел курс массажей ребенку 2017 года рождения, получив за них свыше трех миллионов рублей. Однако состояние ребенка только ухудшилось, родителям пришлось обратиться к врачу в одну из государственных больниц. Также следствие установило, что во время приемов мужчине помогала супруга Лилия Никонова, в некоторых случаях она проводила сеансы массажа и получала деньги.
https://ria.ru/20250306/moskva-2003503571.html
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происшествия, россия, москва, казахстан
Происшествия, Россия, Москва, Казахстан
Дело лжеврача Никонова рассмотрят в закрытом режиме

Суд в закрытом режиме рассмотрит дело лжеврача Никонова

© Фото : ГСУ СК России по городу МосквеМосковский лжеврач Николай Никонов с женой
Московский лжеврач Николай Никонов с женой - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : ГСУ СК России по городу Москве
Московский лжеврач Николай Никонов с женой. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приступил к рассмотрению дела лжеврача Николая Никонова и его жены, от которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП он "лечил", сообщили РИА Новости в суде.
"Суд приступил к рассмотрению дела по существу, заседания проходят в закрытом режиме", - сказали в суде.
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Следующее заседание назначено на 4 апреля.
Николай и Лилия Никоновы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пунктами "а", "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
О возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве на миолога Никонова и его супругу стало известно летом 2022 года. Они скрылись от следствия, были объявлены в розыск и заочно арестованы, после чего были экстрадированы из Казахстана.
По данным следствия, в 2018-2020 годах Никонов, не имеющий профильного медобразования, обещал, что его уникальные методики помогут излечить церебральный паралич. Он провел курс массажей ребенку 2017 года рождения, получив за них свыше трех миллионов рублей. Однако состояние ребенка только ухудшилось, родителям пришлось обратиться к врачу в одну из государственных больниц.
Также следствие установило, что во время приемов мужчине помогала супруга Лилия Никонова, в некоторых случаях она проводила сеансы массажа и получала деньги.
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