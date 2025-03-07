https://ria.ru/20250307/buket-2003537409.html

Назван регион с самой высокой ценой на букет в преддверии 8 марта

Назван регион с самой высокой ценой на букет в преддверии 8 марта - РИА Новости, 07.03.2025

Назван регион с самой высокой ценой на букет в преддверии 8 марта

Самая высокая средняя цена на букет в преддверии 8 марта отмечена в Якутии – 2670 рублей, а самый дешевый обнаружен в Пермском крае – 1491 рубль, в целом... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T07:07:00+03:00

2025-03-07T07:07:00+03:00

2025-03-07T07:07:00+03:00

пермский край

санкт-петербург

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Самая высокая средняя цена на букет в преддверии 8 марта отмечена в Якутии – 2670 рублей, а самый дешевый обнаружен в Пермском крае – 1491 рубль, в целом средние цены на букеты по России выросли на 15% по отношению к прошлому году, до 1809 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики ИТ-компании "Эвотор". "За год цена выросла на 15% до 1809 рублей. В регионах самая высокая средняя стоимость покупки цветов в Якутии - 2670 рублей (+12%). В Приморском крае средний чек букета цветов составил 2096 рублей (+17%)… Меньше, чем в среднем по стране, Волгоградской области - 1504 рубля (+8%), Пермском крае - 1491 рубль (+20%)", - говорится в исследовании. На данный момент спрос на цветы вырос на 64% по сравнению со средним значением в непраздничные дни февраля. Этот показатель будет расти вплоть до 8 марта, когда наступит пик продаж. В 2024 году спрос на 8 марта увеличился в 30 раз от среднесуточного значения. Самыми популярными цветами на этот праздник традиционно являются тюльпаны, рассказали РИА Новости в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow. Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге средний чек покупки цветов вырос на 10% и 18% соответственно. Таким образом, в столице теперь средняя стоимость составила 2294 рубля, в Петербурге – 1958 рублей, уточнили там. Также цены выросли и в других регионах. Так, в Хабаровском крае средний чек на букет был отмечен на уровне 1988 рублей (+13% к 2024 году), в Иркутской области - 1965 рублей (+15%), в Краснодарском крае - 1891 рубль (+14%), в Красноярском крае - 1834 рубля (+15%) и Новосибирской области - 1824 рубля (+11%), отметили аналитики. При этом, в среднем меньше других регионов тратились в Самарской области - 1771 рубль (+16% к 2024 году), в Свердловской области - 1757 рублей (+19%), Крыму - 1697 рублей (+23%), Калининградской области - 1614 рублей (+14%), Челябинской области - 1542 рубля (+12%), добавили в компании. В целом, средняя цена покупаемых в феврале роз составила 241 рубль за штуку (+18% к 2024 году), хризантем - 297 рублей (+37%). Главный цветы 8 марта – тюльпаны в среднем стоили 181 рубль за одну штуку (+24%), лилии - 546 рублей (+31%), герберы - 257 рублей (рост в 2 раза), эустома - 424 рубля (+24%), гортензии - 672 рубля (+5%).

https://ria.ru/20250307/podarok-2003530889.html

https://ria.ru/20250307/podarki-2003529186.html

пермский край

санкт-петербург

россия

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пермский край, санкт-петербург, россия