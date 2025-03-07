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Ван И назвал БРИКС надежной опорой сотрудничества Глобального Юга - РИА Новости, 07.03.2025
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06:46 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/briks-2003536149.html
Ван И назвал БРИКС надежной опорой сотрудничества Глобального Юга
Ван И назвал БРИКС надежной опорой сотрудничества Глобального Юга - РИА Новости, 07.03.2025
Ван И назвал БРИКС надежной опорой сотрудничества Глобального Юга
БРИКС становится надежной опорой сотрудничества глобального Юга и двигателем роста, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:46:00+03:00
2025-03-07T06:46:00+03:00
в мире
китай
технологии
индонезия
ван и (политик)
брикс
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. БРИКС становится надежной опорой сотрудничества глобального Юга и двигателем роста, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И. "Глобальный Юг должен стать сильнее. В начале этого года Индонезия стала полноправным членом БРИКС, мы поздравляем ее с этим. В то же время к большой семье БРИКС присоединились девять государств-партнеров", - заявил Ван И. "БРИКС становится надежной опорой сотрудничества глобального Юга и двигателем роста. Мы должны сделать "Большой БРИКС" больше и сильнее, чтобы движущая сила роста глобального Юга стала сильнее и мощнее", - указал он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, с 2025 года полноправным членом БРИКС стала Индонезия. Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Китая проходит в рамках третьей сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая открылась в Пекине в среду и продлится до 11 марта.
https://ria.ru/20250307/kitay-2003531208.html
https://ria.ru/20250307/kitay-2003532868.html
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в мире, китай, технологии, индонезия, ван и (политик), брикс, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Технологии, Индонезия, Ван И (политик), БРИКС, Всекитайское собрание народных представителей
Ван И назвал БРИКС надежной опорой сотрудничества Глобального Юга

Ван И: БРИКС становится надежной опорой сотрудничества Глобального Юга

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. БРИКС становится надежной опорой сотрудничества глобального Юга и двигателем роста, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И.
"Глобальный Юг должен стать сильнее. В начале этого года Индонезия стала полноправным членом БРИКС, мы поздравляем ее с этим. В то же время к большой семье БРИКС присоединились девять государств-партнеров", - заявил Ван И.
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Глава МИД Китая высказался об отношениях с Россией
05:26
"БРИКС становится надежной опорой сотрудничества глобального Юга и двигателем роста. Мы должны сделать "Большой БРИКС" больше и сильнее, чтобы движущая сила роста глобального Юга стала сильнее и мощнее", - указал он.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, с 2025 года полноправным членом БРИКС стала Индонезия.
Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Китая проходит в рамках третьей сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая открылась в Пекине в среду и продлится до 11 марта.
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Связи Пекина и Москвы не направлены против третьих сторон, заявил Ван И
05:51
 
В миреКитайТехнологииИндонезияВан И (политик)БРИКСВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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