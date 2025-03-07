https://ria.ru/20250307/briks-2003536149.html

Ван И назвал БРИКС надежной опорой сотрудничества Глобального Юга

Ван И назвал БРИКС надежной опорой сотрудничества Глобального Юга - РИА Новости, 07.03.2025

Ван И назвал БРИКС надежной опорой сотрудничества Глобального Юга

БРИКС становится надежной опорой сотрудничества глобального Юга и двигателем роста, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T06:46:00+03:00

2025-03-07T06:46:00+03:00

2025-03-07T06:46:00+03:00

в мире

китай

технологии

индонезия

ван и (политик)

брикс

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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. БРИКС становится надежной опорой сотрудничества глобального Юга и двигателем роста, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И. "Глобальный Юг должен стать сильнее. В начале этого года Индонезия стала полноправным членом БРИКС, мы поздравляем ее с этим. В то же время к большой семье БРИКС присоединились девять государств-партнеров", - заявил Ван И. "БРИКС становится надежной опорой сотрудничества глобального Юга и двигателем роста. Мы должны сделать "Большой БРИКС" больше и сильнее, чтобы движущая сила роста глобального Юга стала сильнее и мощнее", - указал он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, с 2025 года полноправным членом БРИКС стала Индонезия. Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Китая проходит в рамках третьей сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая открылась в Пекине в среду и продлится до 11 марта.

https://ria.ru/20250307/kitay-2003531208.html

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китай

индонезия

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в мире, китай, технологии, индонезия, ван и (политик), брикс, всекитайское собрание народных представителей