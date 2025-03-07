https://ria.ru/20250307/arest-2003531023.html

Арест лжеврача Никонова продлили до лета

Арест лжеврача Никонова продлили до лета - РИА Новости, 07.03.2025

Арест лжеврача Никонова продлили до лета

Гагаринский суд Москвы до лета оставил в СИЗО лжеврача Николая Никонова и его жену, от которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП он "лечил", сообщили РИА... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T05:20:00+03:00

2025-03-07T05:20:00+03:00

2025-03-07T05:20:00+03:00

происшествия

россия

москва

казахстан

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы до лета оставил в СИЗО лжеврача Николая Никонова и его жену, от которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП он "лечил", сообщили РИА Новости в суде. "Суд продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 июня", - сказали в суде. Там уточнили, что защита оспорила это решение в Мосгорсуде, но безрезультатно. Николай и Лилия Никоновы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пунктами "а", "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). О возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве на миолога Никонова и его супругу стало известно летом 2022 года. Они скрылись от следствия, были объявлены в розыск и заочно арестованы, после чего были экстрадированы из Казахстана. По данным следствия, в 2018-2020 годах Никонов, не имеющий профильного медобразования, обещал, что его уникальные методики помогут излечить церебральный паралич. Он провел курс массажей ребенку 2017 года рождения, получив за них свыше трех миллионов рублей. Однако состояние ребенка только ухудшилось, родителям пришлось обратиться к врачу в одну из государственных больниц. Также следствие установило, что во время приемов мужчине помогала супруга Лилия Никонова, в некоторых случаях она проводила сеансы массажа и получала деньги.

https://ria.ru/20250304/sibir-2002882883.html

https://ria.ru/20250225/sud-2001573122.html

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происшествия, россия, москва, казахстан, московский городской суд