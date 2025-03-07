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В Киеве заявили, что получили от Лондона доходы от российских активов - РИА Новости, 07.03.2025
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15:21 07.03.2025 (обновлено: 17:34 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/aktivy-2003644990.html
В Киеве заявили, что получили от Лондона доходы от российских активов
В Киеве заявили, что получили от Лондона доходы от российских активов - РИА Новости, 07.03.2025
В Киеве заявили, что получили от Лондона доходы от российских активов
Украина получила от Великобритании транш в размере 971 миллион долларов, обеспеченный доходами от российских замороженных активов, заявил премьер-министр страны РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:21:00+03:00
2025-03-07T17:34:00+03:00
россия
украина
великобритания
денис шмыгаль
сергей марченко
сергей лавров
евросоюз
g7
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украина получила от Великобритании транш в размере 971 миллион долларов, обеспеченный доходами от российских замороженных активов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале."На Украину поступили первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Сегодня мы получили 752 миллиона фунтов (971 миллион долларов. — Прим. ред.) в рамках инициативы G7 ERA", — написал он.Глава Минфина Украины Сергей Марченко 1 марта сообщил о подписании соглашения с Британией, согласно которому Лондон передаст 2,26 миллиарда фунтов на военные нужды Киева. Из заявления, опубликованного на сайте правительства Соединенного Королевства, следует, что кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов. После начала спецоперации на Украине США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы. В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.
https://ria.ru/20250306/bank-2003422756.html
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россия, украина, великобритания, денис шмыгаль, сергей марченко, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире, антон силуанов
Россия, Украина, Великобритания, Денис Шмыгаль, Сергей Марченко, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, В мире, Антон Силуанов
В Киеве заявили, что получили от Лондона доходы от российских активов

Шмыгаль: Британия передала Украине $971 млн, обеспеченных российскими активами

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаги Великобритании и Украины
Флаги Великобритании и Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаги Великобритании и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украина получила от Великобритании транш в размере 971 миллион долларов, обеспеченный доходами от российских замороженных активов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
"На Украину поступили первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Сегодня мы получили 752 миллиона фунтов (971 миллион долларов. — Прим. ред.) в рамках инициативы G7 ERA", — написал он.
Брюссель - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Бельгии усилили охрану банка с российскими активами, пишет La Libre
6 марта, 15:48

В начале марта Украина уже получила три миллиарда евро, обеспеченных доходами от российских иммобилизованных резервов. В целом, по словам Шмыгаля, инициатива G7 ERA предусматривает передачу киевским властям 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит Евросоюз.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко 1 марта сообщил о подписании соглашения с Британией, согласно которому Лондон передаст 2,26 миллиарда фунтов на военные нужды Киева. Из заявления, опубликованного на сайте правительства Соединенного Королевства, следует, что кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Песков высказался о попытках Запада изъять замороженные российские активы
3 марта, 12:24
После начала спецоперации на Украине США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы. В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.
Где заморожены активы Центробанка России
7 марта 2024, 20:14
Инфографика
Где заморожены активы Центробанка РоссииПосмотреть
 
РоссияУкраинаВеликобританияДенис ШмыгальСергей МарченкоСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearВ миреАнтон Силуанов
 
 
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