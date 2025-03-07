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В Киеве заявили, что получили от Лондона доходы от российских активов

В Киеве заявили, что получили от Лондона доходы от российских активов - РИА Новости, 07.03.2025

В Киеве заявили, что получили от Лондона доходы от российских активов

Украина получила от Великобритании транш в размере 971 миллион долларов, обеспеченный доходами от российских замороженных активов, заявил премьер-министр страны РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:21:00+03:00

2025-03-07T15:21:00+03:00

2025-03-07T17:34:00+03:00

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украина

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денис шмыгаль

сергей марченко

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Украина получила от Великобритании транш в размере 971 миллион долларов, обеспеченный доходами от российских замороженных активов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале."На Украину поступили первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Сегодня мы получили 752 миллиона фунтов (971 миллион долларов. — Прим. ред.) в рамках инициативы G7 ERA", — написал он.Глава Минфина Украины Сергей Марченко 1 марта сообщил о подписании соглашения с Британией, согласно которому Лондон передаст 2,26 миллиарда фунтов на военные нужды Киева. Из заявления, опубликованного на сайте правительства Соединенного Королевства, следует, что кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов. После начала спецоперации на Украине США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы. В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.

https://ria.ru/20250306/bank-2003422756.html

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украина

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россия, украина, великобритания, денис шмыгаль, сергей марченко, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире, антон силуанов