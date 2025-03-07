https://ria.ru/20250307/aeroport-2003743105.html

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В саратовском аэропорту ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-07T23:14:00+03:00

2025-03-07T23:14:00+03:00

2025-03-08T00:24:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

безопасность

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В саратовском аэропорту ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее в пятницу такие же меры применили в воздушной гавани в Волгограде."Временные ограничения на прием и выпуск ВС в 22.30 мск введены также в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", — написал он.Представитель федерального агенства пояснил, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250307/aeroport-2003739409.html

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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество