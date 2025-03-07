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В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025
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23:14 07.03.2025 (обновлено: 00:24 08.03.2025)
https://ria.ru/20250307/aeroport-2003743105.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-07T23:14:00+03:00
2025-03-08T00:24:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
безопасность
общество
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В саратовском аэропорту ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее в пятницу такие же меры применили в воздушной гавани в Волгограде."Временные ограничения на прием и выпуск ВС в 22.30 мск введены также в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", — написал он.Представитель федерального агенства пояснил, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250307/aeroport-2003739409.html
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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в небе на фоне луны
Самолет в небе на фоне луны - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет в небе на фоне луны. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В саратовском аэропорту ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ранее в пятницу такие же меры применили в воздушной гавани в Волгограде.
"Временные ограничения на прием и выпуск ВС в 22.30 мск введены также в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", — написал он.
Представитель федерального агенства пояснил, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Вчера, 22:23
 
СаратовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияБезопасностьОбщество
 
 
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