https://ria.ru/20250307/aeroport-2003743105.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.03.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-07T23:14:00+03:00
2025-03-07T23:14:00+03:00
2025-03-08T00:24:00+03:00
саратов
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В саратовском аэропорту ввели временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ранее в пятницу такие же меры применили в воздушной гавани в Волгограде."Временные ограничения на прием и выпуск ВС в 22.30 мск введены также в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", — написал он.Представитель федерального агенства пояснил, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250307/aeroport-2003739409.html
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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов