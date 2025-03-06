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Зимбабве подала заявку в БРИКС - РИА Новости, 06.03.2025
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13:39 06.03.2025 (обновлено: 16:33 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/zimbabve--2003392388.html
Зимбабве подала заявку в БРИКС
Зимбабве подала заявку в БРИКС - РИА Новости, 06.03.2025
Зимбабве подала заявку в БРИКС
Зимбабве подала заявку на вступление в БРИКС, заявил министр иностранных дел республики Амон Мурвира по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:39:00+03:00
2025-03-06T16:33:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Зимбабве подала заявку на вступление в БРИКС, заявил министр иностранных дел республики Амон Мурвира по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. "В настоящее время мы убеждаемся в том, что страна соответствует всем требованиям, предъявляемым БРИКС. Конечно, мы подаем свою заявку и ожидаем ответа", — сказал он, выразив надежду, что решение будет консенсусным. Говоря об украинском конфликте, Мурвира отметил, что Зимбабве всегда выступала за его мирное разрешение. "Любой, кто хочет способствовать разрешению этой ситуации, не может выступать за продолжение боевых действий. Мы выступаем против любого движения к эскалации", — подчеркнул министр.
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в мире, зимбабве, россия, москва, сергей лавров, брикс
В мире, Зимбабве, Россия, Москва, Сергей Лавров, БРИКС
Зимбабве подала заявку в БРИКС

Зимбабве подала заявку в БРИКС и ждет ответа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Амон Мурвира
Министр иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Амон Мурвира - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Амон Мурвира
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Зимбабве подала заявку на вступление в БРИКС, заявил министр иностранных дел республики Амон Мурвира по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
"В настоящее время мы убеждаемся в том, что страна соответствует всем требованиям, предъявляемым БРИКС. Конечно, мы подаем свою заявку и ожидаем ответа", — сказал он, выразив надежду, что решение будет консенсусным.
Говоря об украинском конфликте, Мурвира отметил, что Зимбабве всегда выступала за его мирное разрешение.
"Любой, кто хочет способствовать разрешению этой ситуации, не может выступать за продолжение боевых действий. Мы выступаем против любого движения к эскалации", — подчеркнул министр.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в начале 2025-го — Индонезия.

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