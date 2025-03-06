https://ria.ru/20250306/zimbabve--2003392388.html

Зимбабве подала заявку в БРИКС

Зимбабве подала заявку в БРИКС - РИА Новости, 06.03.2025

Зимбабве подала заявку в БРИКС

Зимбабве подала заявку на вступление в БРИКС, заявил министр иностранных дел республики Амон Мурвира по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:39:00+03:00

2025-03-06T13:39:00+03:00

2025-03-06T16:33:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Зимбабве подала заявку на вступление в БРИКС, заявил министр иностранных дел республики Амон Мурвира по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. "В настоящее время мы убеждаемся в том, что страна соответствует всем требованиям, предъявляемым БРИКС. Конечно, мы подаем свою заявку и ожидаем ответа", — сказал он, выразив надежду, что решение будет консенсусным. Говоря об украинском конфликте, Мурвира отметил, что Зимбабве всегда выступала за его мирное разрешение. "Любой, кто хочет способствовать разрешению этой ситуации, не может выступать за продолжение боевых действий. Мы выступаем против любого движения к эскалации", — подчеркнул министр.

https://ria.ru/20250210/briks-1998475985.html

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