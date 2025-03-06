https://ria.ru/20250306/zhivotnye-2003481202.html

Клишас напомнил о позиции КС по умерщвлению бездомных животных

Клишас напомнил о позиции КС по умерщвлению бездомных животных - РИА Новости, 06.03.2025

Клишас напомнил о позиции КС по умерщвлению бездомных животных

Сенатор Андрей Клишас напомнил о позиции Конституционного суда, согласно которой умерщвление животных без владельцев признаётся обоснованным только в случае... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T18:57:00+03:00

2025-03-06T18:57:00+03:00

2025-03-06T18:57:00+03:00

общество

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андрей клишас

госдума рф

бездомные животные

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Сенатор Андрей Клишас напомнил о позиции Конституционного суда, согласно которой умерщвление животных без владельцев признаётся обоснованным только в случае отсутствия иных способов обеспечения общественной безопасности. Законопроект о праве регионов принимать решение, содержать бездомных собак в приютах или усыплять, готовят в Госдуме, сообщила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. По ее словам, депутаты также готовят поправку о том, что все бродячие собаки должны быть отловлены, а их выпуск на волю запрещен. Кроме того, отловленные животные должны содержаться не менее 30 дней для поиска хозяина до принятия решения об усыплении. Регионы могут увеличить этот срок. "Конституционный суд в своем постановлении от 18 июля 2024 года N 38-П указал, что "умерщвление животных без владельцев - мера, использование которой может быть оправданно, лишь когда прочие мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с такими животными в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность. К числу оснований для умерщвления животных без владельцев не могут быть отнесены основания, связанные исключительно с соображениями рационализации осуществления полномочий в этой сфере, например, с загруженностью приютов для животных или не являющихся ими мест и пунктов временного содержания животных без владельцев либо с оптимизацией бюджетных расходов на эту деятельность", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Сенатор также напомнил, что, согласно позиции КС, умерщвление животных без владельцев в подобных случаях означало бы отступление от имеющих конституционный характер гуманистических начал в регулировании обращения с животными и от целей обращения с ними. Суд считает, что это было бы, по сути, "отказом органов публичной власти от исполнения своих функций, а значит, свидетельствовало бы о том, что нормы закона об обращении с животными, допускающие установление подобных предписаний в законодательных актах субъекта РФ, расходятся с положениями конституции РФ".

https://ria.ru/20250304/volodin-2003011465.html

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общество, россия, андрей клишас, госдума рф, бездомные животные