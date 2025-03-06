Клишас напомнил о позиции КС по умерщвлению бездомных животных
Сенатор Клишас напомнил о позиции КС по умерщвлению животных без владельцев
Андрей Клишас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Сенатор Андрей Клишас напомнил о позиции Конституционного суда, согласно которой умерщвление животных без владельцев признаётся обоснованным только в случае отсутствия иных способов обеспечения общественной безопасности.
Законопроект о праве регионов принимать решение, содержать бездомных собак в приютах или усыплять, готовят в Госдуме, сообщила глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. По ее словам, депутаты также готовят поправку о том, что все бродячие собаки должны быть отловлены, а их выпуск на волю запрещен. Кроме того, отловленные животные должны содержаться не менее 30 дней для поиска хозяина до принятия решения об усыплении. Регионы могут увеличить этот срок.
"Конституционный суд в своем постановлении от 18 июля 2024 года N 38-П указал, что "умерщвление животных без владельцев - мера, использование которой может быть оправданно, лишь когда прочие мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с такими животными в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность.
К числу оснований для умерщвления животных без владельцев не могут быть отнесены основания, связанные исключительно с соображениями рационализации осуществления полномочий в этой сфере, например, с загруженностью приютов для животных или не являющихся ими мест и пунктов временного содержания животных без владельцев либо с оптимизацией бюджетных расходов на эту деятельность", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Сенатор также напомнил, что, согласно позиции КС, умерщвление животных без владельцев в подобных случаях означало бы отступление от имеющих конституционный характер гуманистических начал в регулировании обращения с животными и от целей обращения с ними. Суд считает, что это было бы, по сути, "отказом органов публичной власти от исполнения своих функций, а значит, свидетельствовало бы о том, что нормы закона об обращении с животными, допускающие установление подобных предписаний в законодательных актах субъекта РФ, расходятся с положениями конституции РФ".