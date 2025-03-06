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Слова Зеленского о мире вызвали недоумение на Западе - РИА Новости, 06.03.2025
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17:59 06.03.2025 (обновлено: 18:15 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003464910.html
Слова Зеленского о мире вызвали недоумение на Западе
Слова Зеленского о мире вызвали недоумение на Западе - РИА Новости, 06.03.2025
Слова Зеленского о мире вызвали недоумение на Западе
Слова Владимира Зеленского о предоставлении Украине истребителей F-16 вызвали неоднозначную реакцию у пользователей соцсети X. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:59:00+03:00
2025-03-06T18:15:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о предоставлении Украине истребителей F-16 вызвали неоднозначную реакцию у пользователей соцсети X.В своей публикации глава киевского режима выразил благодарность Бельгии за решение передать самолеты Киеву и в то же время заявил о приближении "справедливого мира". Также, по словам Зеленского, он обсудил с бельгийским премьером Бартом де Вевером поставки артиллерийских систем и боеприпасов."Ух ты, похоже, этот парень реально хочет мира", — сыронизировал A.l. on Crypto."Зеленский говорит о "справедливом мире", в то же время умоляя Европу предоставить больше оружия, беспилотников, ракет и истребителей. Он выдает войну за мир", — возмутился Jose N."Спасибо за то, что втянул всю Европу в эту бесконечную войну", — не вытерпел Bart Morsa."Украина не хочет мира. Им нужна Третья мировая война!", — заявил Jammles."Без американцев ты проиграешь, так что купи костюм и научись манерам", — посоветовал Emil Vicale."Если вы зависите от поддержки половины мира или даже больше, действительно ли вы являетесь суверенной нацией??" — поинтересовался BUMEGZ815."Что за позор для Украины", — отметил Deborah Brothers.В четверг Вевер заявил, что Бельгия планирует поставить Украине в этом году запчасти F-16, а в 2026 — сами истребители.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250306/ssha-2003422037.html
https://ria.ru/20250306/zapad-2003430852.html
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в мире, украина, бельгия, нато, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
В мире, Украина, Бельгия, НАТО, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия

Слова Зеленского о мире вызвали недоумение на Западе

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о предоставлении Украине истребителей F-16 вызвали неоднозначную реакцию у пользователей соцсети X.
В своей публикации глава киевского режима выразил благодарность Бельгии за решение передать самолеты Киеву и в то же время заявил о приближении "справедливого мира". Также, по словам Зеленского, он обсудил с бельгийским премьером Бартом де Вевером поставки артиллерийских систем и боеприпасов.
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"Ух ты, похоже, этот парень реально хочет мира", — сыронизировал A.l. on Crypto.
"Зеленский говорит о "справедливом мире", в то же время умоляя Европу предоставить больше оружия, беспилотников, ракет и истребителей. Он выдает войну за мир", — возмутился Jose N.
"Спасибо за то, что втянул всю Европу в эту бесконечную войну", — не вытерпел Bart Morsa.
«
"Украина не хочет мира. Им нужна Третья мировая война!", — заявил Jammles.
"Без американцев ты проиграешь, так что купи костюм и научись манерам", — посоветовал Emil Vicale.
"Если вы зависите от поддержки половины мира или даже больше, действительно ли вы являетесь суверенной нацией??" — поинтересовался BUMEGZ815.
"Что за позор для Украины", — отметил Deborah Brothers.
В четверг Вевер заявил, что Бельгия планирует поставить Украине в этом году запчасти F-16, а в 2026 — сами истребители.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаБельгияНАТОВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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