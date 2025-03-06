https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003464910.html

Слова Зеленского о мире вызвали недоумение на Западе

Слова Зеленского о мире вызвали недоумение на Западе - РИА Новости, 06.03.2025

Слова Зеленского о мире вызвали недоумение на Западе

Слова Владимира Зеленского о предоставлении Украине истребителей F-16 вызвали неоднозначную реакцию у пользователей соцсети X. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:59:00+03:00

2025-03-06T17:59:00+03:00

2025-03-06T18:15:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о предоставлении Украине истребителей F-16 вызвали неоднозначную реакцию у пользователей соцсети X.В своей публикации глава киевского режима выразил благодарность Бельгии за решение передать самолеты Киеву и в то же время заявил о приближении "справедливого мира". Также, по словам Зеленского, он обсудил с бельгийским премьером Бартом де Вевером поставки артиллерийских систем и боеприпасов."Ух ты, похоже, этот парень реально хочет мира", — сыронизировал A.l. on Crypto."Зеленский говорит о "справедливом мире", в то же время умоляя Европу предоставить больше оружия, беспилотников, ракет и истребителей. Он выдает войну за мир", — возмутился Jose N."Спасибо за то, что втянул всю Европу в эту бесконечную войну", — не вытерпел Bart Morsa."Украина не хочет мира. Им нужна Третья мировая война!", — заявил Jammles."Без американцев ты проиграешь, так что купи костюм и научись манерам", — посоветовал Emil Vicale."Если вы зависите от поддержки половины мира или даже больше, действительно ли вы являетесь суверенной нацией??" — поинтересовался BUMEGZ815."Что за позор для Украины", — отметил Deborah Brothers.В четверг Вевер заявил, что Бельгия планирует поставить Украине в этом году запчасти F-16, а в 2026 — сами истребители.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250306/ssha-2003422037.html

https://ria.ru/20250306/zapad-2003430852.html

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