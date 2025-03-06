https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003392039.html
New York Times раскрыла требования администрации Трампа к Зеленскому
New York Times раскрыла требования администрации Трампа к Зеленскому - РИА Новости, 06.03.2025
New York Times раскрыла требования администрации Трампа к Зеленскому
В администрации президента США хотят, чтобы Владимир Зеленский убрал чиновников, выступающих против переговоров с Россией, пишет газета New York Times. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:37:00+03:00
2025-03-06T13:37:00+03:00
2025-03-06T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В администрации президента США хотят, чтобы Владимир Зеленский убрал чиновников, выступающих против переговоров с Россией, пишет газета New York Times."Некоторые представители администрации Трампа хотят, чтобы украинский политик убрал из своего правительства чиновников, которых Белый дом считает враждебно настроенными к переговорам с россиянами", — говорится в материале.Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома в начале недели сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.
https://ria.ru/20250306/oruzhie-2003357878.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, майк уолтц, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Майк Уолтц, Министерство обороны США
New York Times раскрыла требования администрации Трампа к Зеленскому
NYT: в Белом доме хотят, чтобы Зеленский убрал чиновников, мешающих переговорам