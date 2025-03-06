Рейтинг@Mail.ru
New York Times раскрыла требования администрации Трампа к Зеленскому - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 06.03.2025 (обновлено: 15:36 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003392039.html
New York Times раскрыла требования администрации Трампа к Зеленскому
New York Times раскрыла требования администрации Трампа к Зеленскому - РИА Новости, 06.03.2025
New York Times раскрыла требования администрации Трампа к Зеленскому
В администрации президента США хотят, чтобы Владимир Зеленский убрал чиновников, выступающих против переговоров с Россией, пишет газета New York Times. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:37:00+03:00
2025-03-06T15:36:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
майк уолтц
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003358830_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_9f0229555c6638186503cb919b18dbb3.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В администрации президента США хотят, чтобы Владимир Зеленский убрал чиновников, выступающих против переговоров с Россией, пишет газета New York Times."Некоторые представители администрации Трампа хотят, чтобы украинский политик убрал из своего правительства чиновников, которых Белый дом считает враждебно настроенными к переговорам с россиянами", — говорится в материале.Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома в начале недели сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.
https://ria.ru/20250306/oruzhie-2003357878.html
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003347945.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003358830_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_242f6eb97d83d461b2f43888195e3088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, майк уолтц, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Майк Уолтц, Министерство обороны США
New York Times раскрыла требования администрации Трампа к Зеленскому

NYT: в Белом доме хотят, чтобы Зеленский убрал чиновников, мешающих переговорам

© Getty Images / Win McNameeВладимир Зеленский во время интервью Fox News
Владимир Зеленский во время интервью Fox News - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Getty Images / Win McNamee
Владимир Зеленский во время интервью Fox News . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В администрации президента США хотят, чтобы Владимир Зеленский убрал чиновников, выступающих против переговоров с Россией, пишет газета New York Times.
«
"Некоторые представители администрации Трампа хотят, чтобы украинский политик убрал из своего правительства чиновников, которых Белый дом считает враждебно настроенными к переговорам с россиянами", — говорится в материале.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Forbes рассказал, что произошло с ключевым оружием ВСУ
Вчера, 11:00
Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома в начале недели сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.
В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Печально это говорить". На Украине признали неприятную правду о ВСУ
Вчера, 09:50
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийМайк УолтцМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала