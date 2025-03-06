https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003392039.html

New York Times раскрыла требования администрации Трампа к Зеленскому

New York Times раскрыла требования администрации Трампа к Зеленскому - РИА Новости, 06.03.2025

New York Times раскрыла требования администрации Трампа к Зеленскому

В администрации президента США хотят, чтобы Владимир Зеленский убрал чиновников, выступающих против переговоров с Россией, пишет газета New York Times. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:37:00+03:00

2025-03-06T13:37:00+03:00

2025-03-06T15:36:00+03:00

в мире

сша

украина

киев

дональд трамп

владимир зеленский

майк уолтц

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003358830_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_9f0229555c6638186503cb919b18dbb3.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В администрации президента США хотят, чтобы Владимир Зеленский убрал чиновников, выступающих против переговоров с Россией, пишет газета New York Times."Некоторые представители администрации Трампа хотят, чтобы украинский политик убрал из своего правительства чиновников, которых Белый дом считает враждебно настроенными к переговорам с россиянами", — говорится в материале.Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома в начале недели сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.

https://ria.ru/20250306/oruzhie-2003357878.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003347945.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, майк уолтц, министерство обороны сша