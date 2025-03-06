https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003387380.html

Зеленскому придется подписать перемирие с Россией, считают в Раде

Зеленскому придется подписать перемирие с Россией, считают в Раде - РИА Новости, 06.03.2025

Зеленскому придется подписать перемирие с Россией, считают в Раде

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимиру Зеленскому придется в ближайшее время... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:17:00+03:00

2025-03-06T13:17:00+03:00

2025-03-06T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Владимиру Зеленскому придется в ближайшее время подписать перемирие с РФ, причем на условиях Москвы, а не Франции или Великобритании. По мнению парламентария, Зеленский готов подписать соглашение о недрах с США в некой более выгодной для Вашингтона версии. При этом он полагает, что входе нового визита в США встречи с Трампом у Зеленского может уже и не быть, а это могу быть переговоры с министром финансов Скотом Бессентом или вице-президентом Джей Ди Вэнсом. "Что придется подписать? Я убежден, что перемирие, причем в самое ближайшее время. И перемирие не франко-британское, а полное. Франко-британское, без земли - не устроит (президента РФ Владимира – ред.) Путина, потому что оно выгодно только Украине", - говорится в сообщении Telegram-канала, ведущегося от имени Дубинского. По его словам, полное перемирие будет означать незамедлительный старт избирательной кампании на Украине и назначение даты президентских выборов. "Этого будет достаточно для того, чтобы власть Зеленского закончилась", - говорится в сообщении. Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости о том, что в 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона сообщил агентству, что решение о паузе в поставках вооружений относится, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

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https://ria.ru/20250203/vybory-1996938616.html

https://ria.ru/20250306/peremirie-2003326106.html

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