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Зеленский сдался Трампу, заявили в Турции - РИА Новости, 06.03.2025
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06:34 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003331677.html
Зеленский сдался Трампу, заявили в Турции
Зеленский сдался Трампу, заявили в Турции - РИА Новости, 06.03.2025
Зеленский сдался Трампу, заявили в Турции
Владимир Зеленский после словесной перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сдался, так как Европа не смогла оказать ему никакой поддержки,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T06:34:00+03:00
2025-03-06T06:34:00+03:00
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АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после словесной перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сдался, так как Европа не смогла оказать ему никакой поддержки, считает полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan (Родина) Ихсан Сефа. "Видя, что Европа, которая аплодировала ему после встречи с Трампом, не может оказать никакой поддержки, кроме аплодисментов, Зеленский сдался США", - написал Сефа в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, сша, россия, турция, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, facebook
В мире, США, Россия, Турция, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Facebook
Зеленский сдался Трампу, заявили в Турции

Политик Сефа: Зеленский сдался Трампу после отсутствия поддержки от Европы

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
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АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после словесной перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сдался, так как Европа не смогла оказать ему никакой поддержки, считает полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan (Родина) Ихсан Сефа.
"Видя, что Европа, которая аплодировала ему после встречи с Трампом, не может оказать никакой поддержки, кроме аплодисментов, Зеленский сдался США", - написал Сефа в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Запад пытался натравить Турцию на Россию, пишет Milliyet
4 марта, 08:30
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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В миреСШАРоссияТурцияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинFacebook
 
 
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