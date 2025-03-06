https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003331677.html

Зеленский сдался Трампу, заявили в Турции

Зеленский сдался Трампу, заявили в Турции - РИА Новости, 06.03.2025

Зеленский сдался Трампу, заявили в Турции

Владимир Зеленский после словесной перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сдался, так как Европа не смогла оказать ему никакой поддержки,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T06:34:00+03:00

2025-03-06T06:34:00+03:00

2025-03-06T06:34:00+03:00

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АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский после словесной перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме сдался, так как Европа не смогла оказать ему никакой поддержки, считает полковник ВВС Турции в отставке, экс-военный атташе, член Центрального комитета турецкой партии Vatan (Родина) Ихсан Сефа. "Видя, что Европа, которая аплодировала ему после встречи с Трампом, не может оказать никакой поддержки, кроме аплодисментов, Зеленский сдался США", - написал Сефа в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250304/zapad-2002891370.html

https://ria.ru/20250304/turtsiya-2002881036.html

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в мире, сша, россия, турция, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, facebook