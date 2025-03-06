Сенатор Грэм* призвал Зеленского завершить конфликт на Украине
Сенатор Грэм: Зеленскому нужно сосредоточиться на достижении мира на Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский должен сосредоточиться на достижении мира, сейчас пришло время завершить конфликт на Украине, заявил американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который ранее активно поддерживал киевский режим, выступая за поставки ВСУ американского оружия.
Грэм* также высказался в поддержку сорванной сделки по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом.
"Минеральная сделка является хорошим соглашением. Половина триллиона долларов нам, деньги Украине, американская экспертиза. Ему следовало бы подписать сделку и сказать спасибо", - отметил сенатор.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так".
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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