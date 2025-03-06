Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Грэм* призвал Зеленского завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:44 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003325393.html
Сенатор Грэм* призвал Зеленского завершить конфликт на Украине
Сенатор Грэм* призвал Зеленского завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Сенатор Грэм* призвал Зеленского завершить конфликт на Украине
Владимир Зеленский должен сосредоточиться на достижении мира, сейчас пришло время завершить конфликт на Украине, заявил американский сенатор Линдси Грэм*... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T04:44:00+03:00
2025-03-06T04:44:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
майк джонсон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский должен сосредоточиться на достижении мира, сейчас пришло время завершить конфликт на Украине, заявил американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который ранее активно поддерживал киевский режим, выступая за поставки ВСУ американского оружия. "Ему нужно сфокусироваться на достижении мира. Президент (США Дональд) Трамп хочет, чтобы эта война закончилась справедливо, честно. Я считаю, что Зеленский получил сообщение. Сейчас пришло время найти путь к завершению (конфликта)", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Грэм* также высказался в поддержку сорванной сделки по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом. "Минеральная сделка является хорошим соглашением. Половина триллиона долларов нам, деньги Украине, американская экспертиза. Ему следовало бы подписать сделку и сказать спасибо", - отметил сенатор. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так".* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250303/perepalka-2002794818.html
https://ria.ru/20250221/vens-2000896379.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, майк джонсон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Майк Джонсон, Вооруженные силы Украины
Сенатор Грэм* призвал Зеленского завершить конфликт на Украине

Сенатор Грэм: Зеленскому нужно сосредоточиться на достижении мира на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский должен сосредоточиться на достижении мира, сейчас пришло время завершить конфликт на Украине, заявил американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который ранее активно поддерживал киевский режим, выступая за поставки ВСУ американского оружия.
"Ему нужно сфокусироваться на достижении мира. Президент (США Дональд) Трамп хочет, чтобы эта война закончилась справедливо, честно. Я считаю, что Зеленский получил сообщение. Сейчас пришло время найти путь к завершению (конфликта)", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Уолтц сделал неожиданное сравнение после перепалки Зеленского с Трампом
3 марта, 16:29
Грэм* также высказался в поддержку сорванной сделки по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом.
"Минеральная сделка является хорошим соглашением. Половина триллиона долларов нам, деньги Украине, американская экспертиза. Ему следовало бы подписать сделку и сказать спасибо", - отметил сенатор.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так".
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Вице-президент США подтвердил слова Рубио о Зеленском
21 февраля, 19:04
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМайк ДжонсонВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала