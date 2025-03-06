https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003325393.html

Сенатор Грэм* призвал Зеленского завершить конфликт на Украине

Сенатор Грэм* призвал Зеленского завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 06.03.2025

Сенатор Грэм* призвал Зеленского завершить конфликт на Украине

Владимир Зеленский должен сосредоточиться на достижении мира, сейчас пришло время завершить конфликт на Украине, заявил американский сенатор Линдси Грэм*... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T04:44:00+03:00

2025-03-06T04:44:00+03:00

2025-03-06T04:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский должен сосредоточиться на достижении мира, сейчас пришло время завершить конфликт на Украине, заявил американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который ранее активно поддерживал киевский режим, выступая за поставки ВСУ американского оружия. "Ему нужно сфокусироваться на достижении мира. Президент (США Дональд) Трамп хочет, чтобы эта война закончилась справедливо, честно. Я считаю, что Зеленский получил сообщение. Сейчас пришло время найти путь к завершению (конфликта)", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Грэм* также высказался в поддержку сорванной сделки по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом. "Минеральная сделка является хорошим соглашением. Половина триллиона долларов нам, деньги Украине, американская экспертиза. Ему следовало бы подписать сделку и сказать спасибо", - отметил сенатор. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так".* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250303/perepalka-2002794818.html

https://ria.ru/20250221/vens-2000896379.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, майк джонсон, вооруженные силы украины