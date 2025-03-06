https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003322358.html

Сын Трампа назвал Зеленского "полным психопатом" и сразу удалил пост

Сын Трампа назвал Зеленского "полным психопатом" и сразу удалил пост - РИА Новости, 06.03.2025

Сын Трампа назвал Зеленского "полным психопатом" и сразу удалил пост

Сын президента США Дональд Трамп-младший назвал Владимира Зеленского "полным психопатом", который вместо переговоров с Россией готов и дальше отправлять... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T03:12:00+03:00

2025-03-06T03:12:00+03:00

2025-03-06T03:12:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший назвал Владимира Зеленского "полным психопатом", который вместо переговоров с Россией готов и дальше отправлять украинских мужчин и мальчиков "на убой", однако вскоре удалил публикацию. Таким образом он прокомментировал пост пользователя в социальной сети X, где говорится, что Зеленский не будет вести переговоры с Россией. "Этот тип - полный психопат. Видимо, он и его дружки недостаточно натырили наших денег, поэтому он будет продолжать отправлять украинских мужчин и мальчиков на убой вместо того, чтобы даже пробовать говорить о мире", - написал сын Трампа на своей странице в соцсети X. Трамп-младший опубликовал пост в 2.14 мск, однако удалил его в ту же минуту. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент США Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США пошла "не так".

https://ria.ru/20250220/ukraina-2000430707.html

https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994476751.html

https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003300452.html

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владимир зеленский, дональд трамп-младший, дональд трамп, сша, россия, украина, в мире