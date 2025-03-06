https://ria.ru/20250306/zelandija-2003342783.html

Посла Новой Зеландии в Британии уволили за критику Трампа

Посла Новой Зеландии в Британии уволили за критику Трампа - РИА Новости, 06.03.2025

Посла Новой Зеландии в Британии уволили за критику Трампа

Министр иностранных дел Новой Зеландии уволил посла страны в Великобритании Фила Гоффа после того, как тот сделал комментарии, которые были расценены как... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T09:18:00+03:00

2025-03-06T09:18:00+03:00

2025-03-06T09:28:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 6 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Новой Зеландии уволил посла страны в Великобритании Фила Гоффа после того, как тот сделал комментарии, которые были расценены как критические в адрес президента США Дональда Трампа и его усилий по сближению с Москвой, сообщает телеканал ABC. Во вторник верховный комиссар Новой Зеландии Фил Гофф сделал комментарии на форуме в Лондоне, которые подвергли сомнению знание мировой истории президентом Трампом. Дипломат противопоставил попытки президента разморозить отношения с Россией действиям британского лидера военного времени Уинстона Черчилля. Черчилль осуждал премьер-министра Невилла Чемберлена, подписавшего Мюнхенское соглашение. Гофф процитировал Черчилля, сказавшего Чемберлену: "У вас был выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, но у вас будет война". Затем Гофф обратился к министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен, также участвовавшей в форуме. "Президент Трамп вернул бюст Черчилля в Овальный кабинет. Но как вы думаете, он действительно понимает историю?" - заявил дипломат. Сегодня министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс отметил в своем заявлении, что комментарии Гоффа были "глубоко разочаровывающими". "Они не отражают точку зрения правительства Новой Зеландии и делают его позицию верховного комиссара в Лондоне недействительной", — заявил министр.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002071505.html

https://ria.ru/20241111/tramp-1982996021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, новая зеландия, лондон, великобритания, уинстон черчилль, дональд трамп, невилл чемберлен