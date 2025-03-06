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Посла Новой Зеландии в Британии уволили за критику Трампа - РИА Новости, 06.03.2025
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09:18 06.03.2025 (обновлено: 09:28 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/zelandija-2003342783.html
Посла Новой Зеландии в Британии уволили за критику Трампа
Посла Новой Зеландии в Британии уволили за критику Трампа - РИА Новости, 06.03.2025
Посла Новой Зеландии в Британии уволили за критику Трампа
Министр иностранных дел Новой Зеландии уволил посла страны в Великобритании Фила Гоффа после того, как тот сделал комментарии, которые были расценены как... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:18:00+03:00
2025-03-06T09:28:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 6 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Новой Зеландии уволил посла страны в Великобритании Фила Гоффа после того, как тот сделал комментарии, которые были расценены как критические в адрес президента США Дональда Трампа и его усилий по сближению с Москвой, сообщает телеканал ABC. Во вторник верховный комиссар Новой Зеландии Фил Гофф сделал комментарии на форуме в Лондоне, которые подвергли сомнению знание мировой истории президентом Трампом. Дипломат противопоставил попытки президента разморозить отношения с Россией действиям британского лидера военного времени Уинстона Черчилля. Черчилль осуждал премьер-министра Невилла Чемберлена, подписавшего Мюнхенское соглашение. Гофф процитировал Черчилля, сказавшего Чемберлену: "У вас был выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, но у вас будет война". Затем Гофф обратился к министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен, также участвовавшей в форуме. "Президент Трамп вернул бюст Черчилля в Овальный кабинет. Но как вы думаете, он действительно понимает историю?" - заявил дипломат. Сегодня министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс отметил в своем заявлении, что комментарии Гоффа были "глубоко разочаровывающими". "Они не отражают точку зрения правительства Новой Зеландии и делают его позицию верховного комиссара в Лондоне недействительной", — заявил министр.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002071505.html
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в мире, новая зеландия, лондон, великобритания, уинстон черчилль, дональд трамп, невилл чемберлен
В мире, Новая Зеландия, Лондон, Великобритания, Уинстон Черчилль, Дональд Трамп, Невилл Чемберлен
Посла Новой Зеландии в Британии уволили за критику Трампа

Посла Новой Зеландии в Британии Гоффа уволили за критику политики Трампа

© Getty Images / WPA Pool / Belinda JiaoВерховный комиссар Новой Зеландии в Соединенном Королевстве Фил Гофф
Верховный комиссар Новой Зеландии в Соединенном Королевстве Фил Гофф - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Getty Images / WPA Pool / Belinda Jiao
Верховный комиссар Новой Зеландии в Соединенном Королевстве Фил Гофф. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 6 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Новой Зеландии уволил посла страны в Великобритании Фила Гоффа после того, как тот сделал комментарии, которые были расценены как критические в адрес президента США Дональда Трампа и его усилий по сближению с Москвой, сообщает телеканал ABC.
Во вторник верховный комиссар Новой Зеландии Фил Гофф сделал комментарии на форуме в Лондоне, которые подвергли сомнению знание мировой истории президентом Трампом. Дипломат противопоставил попытки президента разморозить отношения с Россией действиям британского лидера военного времени Уинстона Черчилля.
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Черчилль осуждал премьер-министра Невилла Чемберлена, подписавшего Мюнхенское соглашение.
Гофф процитировал Черчилля, сказавшего Чемберлену: "У вас был выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, но у вас будет война".
Затем Гофф обратился к министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен, также участвовавшей в форуме. "Президент Трамп вернул бюст Черчилля в Овальный кабинет. Но как вы думаете, он действительно понимает историю?" - заявил дипломат.
Сегодня министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс отметил в своем заявлении, что комментарии Гоффа были "глубоко разочаровывающими".
"Они не отражают точку зрения правительства Новой Зеландии и делают его позицию верховного комиссара в Лондоне недействительной", — заявил министр.
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