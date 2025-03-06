Посла Новой Зеландии в Британии уволили за критику Трампа
Посла Новой Зеландии в Британии Гоффа уволили за критику политики Трампа
© Getty Images / WPA Pool / Belinda JiaoВерховный комиссар Новой Зеландии в Соединенном Королевстве Фил Гофф
© Getty Images / WPA Pool / Belinda Jiao
Верховный комиссар Новой Зеландии в Соединенном Королевстве Фил Гофф. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 6 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Новой Зеландии уволил посла страны в Великобритании Фила Гоффа после того, как тот сделал комментарии, которые были расценены как критические в адрес президента США Дональда Трампа и его усилий по сближению с Москвой, сообщает телеканал ABC.
Во вторник верховный комиссар Новой Зеландии Фил Гофф сделал комментарии на форуме в Лондоне, которые подвергли сомнению знание мировой истории президентом Трампом. Дипломат противопоставил попытки президента разморозить отношения с Россией действиям британского лидера военного времени Уинстона Черчилля.
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Черчилль осуждал премьер-министра Невилла Чемберлена, подписавшего Мюнхенское соглашение.
Гофф процитировал Черчилля, сказавшего Чемберлену: "У вас был выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, но у вас будет война".
Затем Гофф обратился к министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен, также участвовавшей в форуме. "Президент Трамп вернул бюст Черчилля в Овальный кабинет. Но как вы думаете, он действительно понимает историю?" - заявил дипломат.
Сегодня министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс отметил в своем заявлении, что комментарии Гоффа были "глубоко разочаровывающими".
"Они не отражают точку зрения правительства Новой Зеландии и делают его позицию верховного комиссара в Лондоне недействительной", — заявил министр.
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