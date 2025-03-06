https://ria.ru/20250306/zapret-2003311676.html

В Вологодской области могут разрешить мигрантам работать в строительстве

В Вологодской области могут разрешить мигрантам работать в строительстве - РИА Новости, 06.03.2025

В Вологодской области могут разрешить мигрантам работать в строительстве

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов может снять установленный им же запрет на работу иностранных граждан в сфере строительства жилых и нежилых... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T00:16:00+03:00

2025-03-06T00:16:00+03:00

2025-03-06T00:21:00+03:00

вологодская область

череповец

георгий филимонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов может снять установленный им же запрет на работу иностранных граждан в сфере строительства жилых и нежилых зданий, следует из проекта соответствующего постановления главы области. В конце февраля Филимонов расширил перечень видов деятельности, к которым предприятиям региона в 2025 году нельзя привлекать мигрантов. В число таких работ вошли, в частности, строительство жилых и нежилых зданий, их разборка и снос, а также подготовка строительной площадки и отделочные работы. В настоящее время на официальном интернет-портале правовых актов Вологодской области опубликован проект постановления губернатора региона еще об одной корректировке его постановления "Об установлении запрета на 2025 год на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Вологодской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности". "Пункты 3.1– 3.12 признать утратившими силу", – говорится в документе. Согласно последним изменениям, внесенным в губернаторское постановление о запрете на привлечение мигрантов к определенным видам деятельности в Вологодской области, эти пункты включают перечень строительных работ, которые не могут выполнять в регионе иностранные граждане. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, снятие запрета на привлечение мигрантов к работе в сфере строительства в Вологодской области связано с недостаточным количеством безработных в регионе, которые хотят трудоустроиться в этой сфере. "Замещение данных вакансий гражданами Российской Федерации в полной мере не представляется возможным", – указывается в пояснительной записке. Ранее в феврале Филимонов сообщал, что власти Вологодской области намерены скорректировать региональное законодательство с тем, чтобы ограничить количество мигрантов и виды их деятельности на территории региона. Он также сообщал о планах усиления проверок в отношении трудовых мигрантов в городе Череповце, где расположен Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, ключевой актив компании "Северсталь").

https://ria.ru/20250304/reshetnikov-2002930475.html

https://ria.ru/20250228/migranty-2002224101.html

https://ria.ru/20250221/cherepovets-2000817247.html

вологодская область

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вологодская область, череповец, георгий филимонов