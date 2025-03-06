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"Истребители в воздухе": на Западе назвали условие войны с Россией - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 06.03.2025 (обновлено: 20:38 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/zapad-2003430852.html
"Истребители в воздухе": на Западе назвали условие войны с Россией
"Истребители в воздухе": на Западе назвали условие войны с Россией - РИА Новости, 06.03.2025
"Истребители в воздухе": на Западе назвали условие войны с Россией
Великобритания и Франция могут ввести войска на Украину, если не будет достигнуто перемирие, заявил полковник НАТО в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон в интервью РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:24:00+03:00
2025-03-06T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
великобритания
франция
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Великобритания и Франция могут ввести войска на Украину, если не будет достигнуто перемирие, заявил полковник НАТО в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон в интервью YouTube-каналу War &amp; Politics."Если не будет прекращения огня и боевые действия продолжатся, то я думаю, что коалиция НАТО должна пересмотреть свою поддержку Украины", — отметил он.По словам офицера, это может включать не только введение войск, но и задействование авиации."Это худший сценарий, при котором британским и французским войскам, возможно, придется быть на земле, чтобы поддержать Украину в борьбе с Россией, а истребители будут в воздухе", — сказал он.В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано всё возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир.В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией республики.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о них в соседней стране преждевременно.
https://ria.ru/20250306/ssha-2003422037.html
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в мире, сша, великобритания, франция, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, кир стармер, дональд трамп, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Великобритания, Франция, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Кир Стармер, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
"Истребители в воздухе": на Западе назвали условие войны с Россией

Полковник Бреттон–Гордон назвал европейские войска на Украине худшим сценарием

© Фото : RAF LossiemouthИстребители британских ВВС
Истребители британских ВВС - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : RAF Lossiemouth
Истребители британских ВВС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Великобритания и Франция могут ввести войска на Украину, если не будет достигнуто перемирие, заявил полковник НАТО в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон в интервью YouTube-каналу War & Politics.
"Если не будет прекращения огня и боевые действия продолжатся, то я думаю, что коалиция НАТО должна пересмотреть свою поддержку Украины", — отметил он.
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По словам офицера, это может включать не только введение войск, но и задействование авиации.
«
"Это худший сценарий, при котором британским и французским войскам, возможно, придется быть на земле, чтобы поддержать Украину в борьбе с Россией, а истребители будут в воздухе", — сказал он.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано всё возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией республики.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о них в соседней стране преждевременно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВеликобританияФранцияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияКир СтармерДональд ТрампДмитрий ПесковНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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