https://ria.ru/20250306/zakharova-2003439884.html

Захарова назвала лучший гарант безопасности для Украины

Захарова назвала лучший гарант безопасности для Украины - РИА Новости, 06.03.2025

Захарова назвала лучший гарант безопасности для Украины

Лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:50:00+03:00

2025-03-06T16:50:00+03:00

2025-03-06T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это тот самый случай, когда гарантии безопасности Украина может обеспечить себе сама. А именно вернуться к истокам ее государственности, закрепленных в том числе в декларации 1990 года о ее государственном суверенитете. Речь идет о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе, отказе от нацистской идеологии. О соблюдении прав человека, прежде всего, этнических русских и русскоязычного населения, но не в меньшей степени и всех остальных этнических групп. Вот вам и есть гарантии безопасности", - заявила Захарова на своем брифинге.По ее словам, киевский режим "не там ищет" свои гарантии."Все, у кого киевский режим и Украина как государство искали гарантии собственной безопасности на Западе, их предали", - отметила она.

https://ria.ru/20250306/rossiya-2003438549.html

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