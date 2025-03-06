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Захарова назвала лучший гарант безопасности для Украины - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:50 06.03.2025 (обновлено: 16:53 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/zakharova-2003439884.html
Захарова назвала лучший гарант безопасности для Украины
Захарова назвала лучший гарант безопасности для Украины - РИА Новости, 06.03.2025
Захарова назвала лучший гарант безопасности для Украины
Лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:50:00+03:00
2025-03-06T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мария захарова
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это тот самый случай, когда гарантии безопасности Украина может обеспечить себе сама. А именно вернуться к истокам ее государственности, закрепленных в том числе в декларации 1990 года о ее государственном суверенитете. Речь идет о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе, отказе от нацистской идеологии. О соблюдении прав человека, прежде всего, этнических русских и русскоязычного населения, но не в меньшей степени и всех остальных этнических групп. Вот вам и есть гарантии безопасности", - заявила Захарова на своем брифинге.По ее словам, киевский режим "не там ищет" свои гарантии."Все, у кого киевский режим и Украина как государство искали гарантии собственной безопасности на Западе, их предали", - отметила она.
https://ria.ru/20250306/rossiya-2003438549.html
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в мире, украина, россия, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мария Захарова
Захарова назвала лучший гарант безопасности для Украины

Захарова назвала нейтральный статус Украины лучшим гарантом безопасности для нее

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это тот самый случай, когда гарантии безопасности Украина может обеспечить себе сама. А именно вернуться к истокам ее государственности, закрепленных в том числе в декларации 1990 года о ее государственном суверенитете. Речь идет о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе, отказе от нацистской идеологии. О соблюдении прав человека, прежде всего, этнических русских и русскоязычного населения, но не в меньшей степени и всех остальных этнических групп. Вот вам и есть гарантии безопасности", - заявила Захарова на своем брифинге.
По ее словам, киевский режим "не там ищет" свои гарантии.
"Все, у кого киевский режим и Украина как государство искали гарантии собственной безопасности на Западе, их предали", - отметила она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Вчера, 16:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМария Захарова
 
 
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