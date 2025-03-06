https://ria.ru/20250306/zakharova-2003439884.html
Захарова назвала лучший гарант безопасности для Украины
Захарова назвала лучший гарант безопасности для Украины - РИА Новости, 06.03.2025
Захарова назвала лучший гарант безопасности для Украины
Лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:50:00+03:00
2025-03-06T16:50:00+03:00
2025-03-06T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728022088_0:288:3096:2030_1920x0_80_0_0_a54e8e18e0a7664d4ce0b8396341799c.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это тот самый случай, когда гарантии безопасности Украина может обеспечить себе сама. А именно вернуться к истокам ее государственности, закрепленных в том числе в декларации 1990 года о ее государственном суверенитете. Речь идет о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе, отказе от нацистской идеологии. О соблюдении прав человека, прежде всего, этнических русских и русскоязычного населения, но не в меньшей степени и всех остальных этнических групп. Вот вам и есть гарантии безопасности", - заявила Захарова на своем брифинге.По ее словам, киевский режим "не там ищет" свои гарантии."Все, у кого киевский режим и Украина как государство искали гарантии собственной безопасности на Западе, их предали", - отметила она.
https://ria.ru/20250306/rossiya-2003438549.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728022088_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_da59346219128b0b70b42027e7599898.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мария Захарова
Захарова назвала лучший гарант безопасности для Украины
Захарова назвала нейтральный статус Украины лучшим гарантом безопасности для нее