https://ria.ru/20250306/zakharova-2003414472.html

Запад не обеспокоен спасением киевского режима, заявила Захарова

Запад не обеспокоен спасением киевского режима, заявила Захарова - РИА Новости, 06.03.2025

Запад не обеспокоен спасением киевского режима, заявила Захарова

Запад обеспокоен не спасением киевского режима, а сохранением сбоящей трансатлантической солидарности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:06:00+03:00

2025-03-06T15:06:00+03:00

2025-03-06T15:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

лондон

россия

мария захарова

кир стармер

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728022088_0:288:3096:2030_1920x0_80_0_0_a54e8e18e0a7664d4ce0b8396341799c.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Запад обеспокоен не спасением киевского режима, а сохранением сбоящей трансатлантической солидарности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сложилось впечатление, что всех заботило не спасение агонизирующего киевского режима, а сохранение трансатлантической солидарности, которая постоянно дает сбой", - сказала она в ходе брифинга, комментируя встречу западных политиков в Лондоне. Как отметила Захарова, по итогам встречи очереди из желающих присоединиться к коалиции для помощи Украине не наблюдалось. В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано всё возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.

https://ria.ru/20250306/zaharova-2003364928.html

https://ria.ru/20250306/zakharova-2003315808.html

украина

лондон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, лондон, россия, мария захарова, кир стармер, дональд трамп, евросоюз, запад