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Запад не обеспокоен спасением киевского режима, заявила Захарова - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 06.03.2025 (обновлено: 15:07 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/zakharova-2003414472.html
Запад не обеспокоен спасением киевского режима, заявила Захарова
Запад не обеспокоен спасением киевского режима, заявила Захарова - РИА Новости, 06.03.2025
Запад не обеспокоен спасением киевского режима, заявила Захарова
Запад обеспокоен не спасением киевского режима, а сохранением сбоящей трансатлантической солидарности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:06:00+03:00
2025-03-06T15:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
лондон
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мария захарова
кир стармер
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Запад обеспокоен не спасением киевского режима, а сохранением сбоящей трансатлантической солидарности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сложилось впечатление, что всех заботило не спасение агонизирующего киевского режима, а сохранение трансатлантической солидарности, которая постоянно дает сбой", - сказала она в ходе брифинга, комментируя встречу западных политиков в Лондоне. Как отметила Захарова, по итогам встречи очереди из желающих присоединиться к коалиции для помощи Украине не наблюдалось. В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано всё возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
https://ria.ru/20250306/zaharova-2003364928.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Лондон, Россия, Мария Захарова, Кир Стармер, Дональд Трамп, Евросоюз, Запад
Запад не обеспокоен спасением киевского режима, заявила Захарова

Захарова: ЕС обеспокоен не спасением Киева, а сохранением сбоящей солидарности

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Запад обеспокоен не спасением киевского режима, а сохранением сбоящей трансатлантической солидарности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сложилось впечатление, что всех заботило не спасение агонизирующего киевского режима, а сохранение трансатлантической солидарности, которая постоянно дает сбой", - сказала она в ходе брифинга, комментируя встречу западных политиков в Лондоне.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Вчера, 11:40
Как отметила Захарова, по итогам встречи очереди из желающих присоединиться к коалиции для помощи Украине не наблюдалось.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано всё возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛондонРоссияМария ЗахароваКир СтармерДональд ТрампЕвросоюзЗапад
 
 
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