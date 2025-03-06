Захарова задалась вопросом о цели приезда посла Франции в Россию
Захарова задалась вопросом о целях приезда посла Франции в РФ после слов Макрона
© МИД РФМария Захарова
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя в Telegram-канале выступление французского президента Эммануэля Макрона и его заявление о том, что Москва стала "угрозой" для Парижа и Европы, задалась вопросом о целях визита посла Франции в Россию.
"Самое удивительное: к нам собирается ехать новый французский посол. Он намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются "утихомирить", ну и остальное из этой же серии. Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить ещё раз?" — написала Захарова.
Среди кандидатур на пост нового посла Франции СМИ называют постпреда этой страны при ООН дипломата Николя де Ривьера.
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Захарова с иронией отметила, что выступление Макрона получилось "по-настоящему весенним", обратив внимание на его слова, что "самая мощная" армия в Европе у Эмануэля. А Зеленский говорит, что у него".
"Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению", — добавила официальный представитель МИД.
Ранее в среду Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он пообещал наращивать военный бюджет и больше инвестировать в оборону, а также предложил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
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