https://ria.ru/20250306/zaharova-2003364928.html

Захарова посоветовала Макрону поговорить с Олландом о Минских соглашениях

Захарова посоветовала Макрону поговорить с Олландом о Минских соглашениях - РИА Новости, 06.03.2025

Захарова посоветовала Макрону поговорить с Олландом о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону поинтересоваться у своего предшественника Франсуа Олланда, кто РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T11:40:00+03:00

2025-03-06T11:40:00+03:00

2025-03-06T11:51:00+03:00

в мире

франция

россия

германия

франсуа олланд

мария захарова

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156094/26/1560942679_0:0:2694:1516_1920x0_80_0_0_2b3e1efb3757cd540221bbe93de9c052.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону поинтересоваться у своего предшественника Франсуа Олланда, кто на самом деле не хотел выполнять Минские соглашения. "Мне кажется, что ему надо пригласить в Елисейский дворец своего предшественника, бывшего президента Франции Олланда и поговорить с ним. Я бы сказала, "по душам", хотя я не уверена, что они у них есть. Наверное, тогда он услышит от Олланда то, что Олланд говорил на камеру публично. А именно, что он и не собирался, представляя Францию, реализовывать Минские соглашения", - сказала журналистам Захарова. Она напомнила аналогичное признание от бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. "Они вдвоем признались. Причем, не под пытками, не под давлением. Они сказали открыто, что не собирались на протяжении всех семи лет выполнять эти договоренности, потому что у них был другой план. Какой план? Пусть Олланд вот и расскажет Макрону. И потом, наверное, Макрону надо будет объясниться перед своим собственным населением, почему он вводит его в заблуждение", - подчеркнула Захарова. После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией. Как заявляла Меркель, все страны-участницы минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был только приостановлен, но сама проблема не решена.Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20250306/mid-2003355940.html

https://ria.ru/20250306/makron-2003349795.html

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

франция

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, россия, германия, франсуа олланд, мария захарова, эммануэль макрон