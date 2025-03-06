https://ria.ru/20250306/zaderzhanie-2003375586.html

В Орловской области задержали двух подозреваемых в перевозке взрывчатки

В Орловской области задержали двух подозреваемых в перевозке взрывчатки - РИА Новости, 06.03.2025

В Орловской области задержали двух подозреваемых в перевозке взрывчатки

Силовики задержали в Орловской области двоих подозреваемых в незаконной перевозке взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, фигуранты арестованы, сообщили в... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:26:00+03:00

2025-03-06T12:26:00+03:00

2025-03-06T12:39:00+03:00

происшествия

орловская область

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Силовики задержали в Орловской области двоих подозреваемых в незаконной перевозке взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, фигуранты арестованы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону."УФСБ России по Орловской области пресечен незаконный канал доставки в регион средств поражения… Сотрудниками УФСБ России по Орловской области при силовой поддержке управления Росгвардии по Орловской области подозреваемые задержаны при перевозке 524,6 г пластичного взрывчатого вещества и 3 электродетонаторов. Из незаконного оборота также изъяты 2 автомата АК-74, 2 карабина (СВТ-40, Мосина), малокалиберная нарезная винтовка, гладкоствольное ружье, 90 патронов различного калибра", – говорится в сообщении.По данным ведомства, житель поселка городского типа Залегощь 1993 года рождения приобретал огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, а затем доставлял их в Орловскую область. Хранил и обслуживал средства поражения его знакомый 1983 года рождения."Следственным подразделением УФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору). Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в УФСБ.

https://ria.ru/20250305/dnr-2003234412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, орловская область, россия