В Орловской области задержали двух подозреваемых в перевозке взрывчатки
В Орловской области задержали двух подозреваемых в перевозке взрывчатки и оружия
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Силовики задержали в Орловской области двоих подозреваемых в незаконной перевозке взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, фигуранты арестованы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
"УФСБ России по Орловской области пресечен незаконный канал доставки в регион средств поражения… Сотрудниками УФСБ России по Орловской области при силовой поддержке управления Росгвардии по Орловской области подозреваемые задержаны при перевозке 524,6 г пластичного взрывчатого вещества и 3 электродетонаторов. Из незаконного оборота также изъяты 2 автомата АК-74, 2 карабина (СВТ-40, Мосина), малокалиберная нарезная винтовка, гладкоствольное ружье, 90 патронов различного калибра", – говорится в сообщении.
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По данным ведомства, житель поселка городского типа Залегощь 1993 года рождения приобретал огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, а затем доставлял их в Орловскую область. Хранил и обслуживал средства поражения его знакомый 1983 года рождения.
"Следственным подразделением УФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору). Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в УФСБ.
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