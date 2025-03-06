https://ria.ru/20250306/wsj-2003328856.html
СМИ: Трамп в четверг может упразднить министерство образования США
СМИ: Трамп в четверг может упразднить министерство образования США - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ: Трамп в четверг может упразднить министерство образования США
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в четверг издаст указ об упразднении министерства образования, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T05:46:00+03:00
2025-03-06T05:46:00+03:00
2025-03-06T05:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_0:44:2954:1706_1920x0_80_0_0_6af21d718d7b4f209a60de63900d6cb1.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в четверг издаст указ об упразднении министерства образования, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Ожидается, что президент Трамп уже в четверг издаст указ, направленный на упразднение министерства образования", - говорится в публикации. Как отмечает издание, в проекте указа министру образования Линде Макмэхон предписывается "предпринять все необходимые шаги для содействия закрытию министерства образования". По данным издания, этот указ разрабатывался с момента прихода Трампа к власти.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003241147.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_078e60f9ed62f6bbfe56fd5858b45623.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: Трамп в четверг может упразднить министерство образования США
WSJ: Трамп в четверг может упразднить министерство образования США