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СМИ: Трамп в четверг может упразднить министерство образования США - РИА Новости, 06.03.2025
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05:46 06.03.2025
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СМИ: Трамп в четверг может упразднить министерство образования США
СМИ: Трамп в четверг может упразднить министерство образования США - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ: Трамп в четверг может упразднить министерство образования США
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в четверг издаст указ об упразднении министерства образования, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T05:46:00+03:00
2025-03-06T05:46:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в четверг издаст указ об упразднении министерства образования, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Ожидается, что президент Трамп уже в четверг издаст указ, направленный на упразднение министерства образования", - говорится в публикации. Как отмечает издание, в проекте указа министру образования Линде Макмэхон предписывается "предпринять все необходимые шаги для содействия закрытию министерства образования". По данным издания, этот указ разрабатывался с момента прихода Трампа к власти.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ: Трамп в четверг может упразднить министерство образования США

WSJ: Трамп в четверг может упразднить министерство образования США

© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в четверг издаст указ об упразднении министерства образования, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Ожидается, что президент Трамп уже в четверг издаст указ, направленный на упразднение министерства образования", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, в проекте указа министру образования Линде Макмэхон предписывается "предпринять все необходимые шаги для содействия закрытию министерства образования".
По данным издания, этот указ разрабатывался с момента прихода Трампа к власти.
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