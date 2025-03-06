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СМИ: Трамп в четверг может упразднить министерство образования США

СМИ: Трамп в четверг может упразднить министерство образования США - РИА Новости, 06.03.2025

СМИ: Трамп в четверг может упразднить министерство образования США

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в четверг издаст указ об упразднении министерства образования, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T05:46:00+03:00

2025-03-06T05:46:00+03:00

2025-03-06T05:46:00+03:00

в мире

сша

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, в четверг издаст указ об упразднении министерства образования, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Ожидается, что президент Трамп уже в четверг издаст указ, направленный на упразднение министерства образования", - говорится в публикации. Как отмечает издание, в проекте указа министру образования Линде Макмэхон предписывается "предпринять все необходимые шаги для содействия закрытию министерства образования". По данным издания, этот указ разрабатывался с момента прихода Трампа к власти.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003241147.html

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в мире, сша, дональд трамп