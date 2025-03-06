https://ria.ru/20250306/vzryv-2003322227.html

В Сумах прогремел новый взрыв

В Сумах прогремел новый взрыв - РИА Новости, 06.03.2025

В Сумах прогремел новый взрыв

В Сумах на фоне воздушной тревоги раздался еще один взрыв, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T03:09:00+03:00

2025-03-06T03:09:00+03:00

2025-03-06T03:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Сумах на фоне воздушной тревоги раздался еще один взрыв, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее о взрывах в городе сообщал телеканал ТСН. "В Сумах раздался взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 3.01 мск в Сумской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250306/vzryvy-2003314784.html

россия

сумская область

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россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины