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Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году - РИА Новости, 06.03.2025
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02:17 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/vyplata-2003312188.html
Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году
Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году - РИА Новости, 06.03.2025
Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году
Увеличение выплат по больничному листу, которое происходит в последние годы, поможет россиянам не потерять доход во время болезни, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T02:17:00+03:00
2025-03-06T02:17:00+03:00
общество
москва
рэу имени г. в. плеханова
больничный
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Увеличение выплат по больничному листу, которое происходит в последние годы, поможет россиянам не потерять доход во время болезни, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.Она напомнила, что в 2025 году по больничному платят до 5,7 тысяч рублей в день. В 2024 году максимум составлял чуть более 4 тысяч рублей. В 2026 году пособие увеличится еще сильнее — до 6,8 тысяч рублей в день.Окончательная сумма зависит от страхового стажа и размера заработной платы. При расчете число дней, умноженное на процент выплат по стажу, делят на 100 и умножают на совокупный размер средней заработной платы за два года, объяснила эксперт.“Сумма резко выросла из-за увеличения МРОТ, так как индексация происходит ежегодно. И, конечно же, за последние два года произошел рост заработных плат, что и дает толчок к росту выплат по больничному листу”, — указала Коваленко.
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общество, москва, рэу имени г. в. плеханова, больничный
Общество, Москва, РЭУ имени Г. В. Плеханова, больничный
Названа выплата от государства, которая резко выросла в 2025 году

Доцент Коваленко: выплаты по больничному выросли до 5,7 тысячи рублей в день

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБольничные листы
Больничные листы - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Больничные листы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Увеличение выплат по больничному листу, которое происходит в последние годы, поможет россиянам не потерять доход во время болезни, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
Она напомнила, что в 2025 году по больничному платят до 5,7 тысяч рублей в день. В 2024 году максимум составлял чуть более 4 тысяч рублей. В 2026 году пособие увеличится еще сильнее — до 6,8 тысяч рублей в день.
Окончательная сумма зависит от страхового стажа и размера заработной платы. При расчете число дней, умноженное на процент выплат по стажу, делят на 100 и умножают на совокупный размер средней заработной платы за два года, объяснила эксперт.
«

“Сумма резко выросла из-за увеличения МРОТ, так как индексация происходит ежегодно. И, конечно же, за последние два года произошел рост заработных плат, что и дает толчок к росту выплат по больничному листу”, — указала Коваленко.

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ОбществоМоскваРЭУ имени Г. В. Плехановабольничный
 
 
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