https://ria.ru/20250306/vsu-2003417335.html

В Харьковской области рассказали о схеме дезертирства ВСУ

В Харьковской области рассказали о схеме дезертирства ВСУ - РИА Новости, 06.03.2025

В Харьковской области рассказали о схеме дезертирства ВСУ

Украинские дезертиры, воющие на купянском направлении, платят по три тысячи долларов своим командирам, чтобы сбежать с передовой, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:23:00+03:00

2025-03-06T15:23:00+03:00

2025-03-06T15:23:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Украинские дезертиры, воющие на купянском направлении, платят по три тысячи долларов своим командирам, чтобы сбежать с передовой, сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. По его словам, в подразделениях ВСУ в связи с активным продвижением российских войск на купянском направлении в Харьковской области отмечается рост случаев дезертирства. "На данный момент мы владеем информацией о налаженной платной системе дезертирства с линии боевого соприкосновения при поддержке лиц из числа командного состава ВСУ. Схема состоит из следующих действий военнослужащих: необходимо предоставить три тысячи долларов командиру и будет организовано незаконное лишение места прохождения службы", - сообщил Лисняк. Затем, по его словам, военнослужащего переправляют в точку сбора других дезертиров, где они переодеваются в гражданскую одежду и сдают оружие, их вывозят в город Чугуев, минуя все блокпосты. А оттуда они уже разъезжаются в Харьков, Днепропетровск, Полтаву. По информации Лисняка, "курирует" дезертирство командир 227-го отдельного батальона сил территориальной обороны майор ВСУ Олег Черкашин, а помогает ему начальник территориального центра комплектации (военкомата) Валерий Филюкин, который и отвечает за отсутствие проверок на блокпостах в Харьковской и Полтавской области по пути следования дезертиров.

https://ria.ru/20250306/zakhoroneniya-2003416696.html

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003347945.html

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харьковская область, чугуев, харьков, вооруженные силы украины, украина, россия