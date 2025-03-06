https://ria.ru/20250306/vsu-2003360155.html

В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек

В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек - РИА Новости, 06.03.2025

В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек

Один мирный житель Херсонской области погиб и шестеро получили ранения в результате обстрелов украинских военных, всего за сутки ВСУ нанесли 44 артиллерийских... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T11:11:00+03:00

2025-03-06T11:11:00+03:00

2025-03-06T11:11:00+03:00

херсонская область

днепр (город)

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 6 мар - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб и шестеро получили ранения в результате обстрелов украинских военных, всего за сутки ВСУ нанесли 44 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрелов со стороны ВСУ в Алешках получил ранение мужчина, в Новой Каховке пострадали два мирных жителя, в селе Бехтеры погиб один мирный житель и трое получили ранения. В течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Бехтеры, Алешки, Каховка, Голая Пристань, Малая Лепетиха, Песчаное, Заводовка, Чернянка, Волынское, Архангельская Слободка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250301/obstrel-2002454388.html

https://ria.ru/20250303/vsu-2002712103.html

херсонская область

днепр (город)

россия

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херсонская область , днепр (город), россия, вооруженные силы украины, происшествия