Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/vsu-2003360155.html
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек - РИА Новости, 06.03.2025
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек
Один мирный житель Херсонской области погиб и шестеро получили ранения в результате обстрелов украинских военных, всего за сутки ВСУ нанесли 44 артиллерийских... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T11:11:00+03:00
2025-03-06T11:11:00+03:00
херсонская область
днепр (город)
россия
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961053813_0:147:1191:817_1920x0_80_0_0_f03d455cbbef5c4418cf87b016682daf.jpg
ГЕНИЧЕСК, 6 мар - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб и шестеро получили ранения в результате обстрелов украинских военных, всего за сутки ВСУ нанесли 44 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрелов со стороны ВСУ в Алешках получил ранение мужчина, в Новой Каховке пострадали два мирных жителя, в селе Бехтеры погиб один мирный житель и трое получили ранения. В течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Бехтеры, Алешки, Каховка, Голая Пристань, Малая Лепетиха, Песчаное, Заводовка, Чернянка, Волынское, Архангельская Слободка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250301/obstrel-2002454388.html
https://ria.ru/20250303/vsu-2002712103.html
херсонская область
днепр (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961053813_0:36:1191:929_1920x0_80_0_0_66c9d86af0584c76cb30b01f444b94ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , днепр (город), россия, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Днепр (город), Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек

В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек, шестеро ранены

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 6 мар - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб и шестеро получили ранения в результате обстрелов украинских военных, всего за сутки ВСУ нанесли 44 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрелов со стороны ВСУ в Алешках получил ранение мужчина, в Новой Каховке пострадали два мирных жителя, в селе Бехтеры погиб один мирный житель и трое получили ранения. В течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В Херсонской области три мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ
1 марта, 14:39
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Бехтеры, Алешки, Каховка, Голая Пристань, Малая Лепетиха, Песчаное, Заводовка, Чернянка, Волынское, Архангельская Слободка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали три человека
3 марта, 11:26
 
Херсонская областьДнепр (город)РоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала