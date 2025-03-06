https://ria.ru/20250306/vsu-2003346657.html

СМИ раскрыли, как Трамп подставил ВСУ

СМИ раскрыли, как Трамп подставил ВСУ - РИА Новости, 06.03.2025

СМИ раскрыли, как Трамп подставил ВСУ

Отказ США передавать Украине разведданные ударит по военным возможностям ВСУ, пишет Financial Times. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T09:41:00+03:00

2025-03-06T09:41:00+03:00

2025-03-06T14:12:00+03:00

в мире

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киев

украина

дональд трамп

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Отказ США передавать Украине разведданные ударит по военным возможностям ВСУ, пишет Financial Times."По словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, США прекратили обмен разведданными с Киевом и это грозит серьезно ослабить возможности ВСУ атаковать российские войска", — говорится в материале.Накануне телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.Во вторник телеканал Fox News передал со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003250394.html

https://ria.ru/20250305/poslanie-2003168354.html

сша

киев

украина

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в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)