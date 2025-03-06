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СМИ раскрыли, как Трамп подставил ВСУ
СМИ раскрыли, как Трамп подставил ВСУ - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ раскрыли, как Трамп подставил ВСУ
Отказ США передавать Украине разведданные ударит по военным возможностям ВСУ, пишет Financial Times. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T09:41:00+03:00
2025-03-06T09:41:00+03:00
2025-03-06T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Отказ США передавать Украине разведданные ударит по военным возможностям ВСУ, пишет Financial Times."По словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, США прекратили обмен разведданными с Киевом и это грозит серьезно ослабить возможности ВСУ атаковать российские войска", — говорится в материале.Накануне телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.Во вторник телеканал Fox News передал со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
https://ria.ru/20250305/ssha-2003250394.html
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в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
СМИ раскрыли, как Трамп подставил ВСУ
FT: отказ США передавать Украине разведданные ударит по возможностям ВСУ