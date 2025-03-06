https://ria.ru/20250306/vsu-2003323897.html
ВСУ угрожали жителям Курахово расстрелом их семей, рассказал очевидец
ВСУ угрожали жителям Курахово расстрелом их семей, рассказал очевидец - РИА Новости, 06.03.2025
ВСУ угрожали жителям Курахово расстрелом их семей, рассказал очевидец
Солдаты ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям Курахово в ДНР и их семьям, сообщил РИА Новости беженец из города. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T03:48:00+03:00
2025-03-06T03:48:00+03:00
2025-03-06T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Солдаты ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям Курахово в ДНР и их семьям, сообщил РИА Новости беженец из города. "Мы же никогда для них своими не были. Вот смотрите, как они объясняют: "Вы хорошие люди, да! И все. Мы все равно вас поубиваем и ваши семьи!" - рассказал беженец, который не стал называть свое имя, чтобы не подвергать опасности родственников, проживающих на подконтрольной киевскому режиму территории. По словам мужчины, описанные события происходили еще до того, как российские войска вошли в Курахово. "Мы же знаем, как русские к нам относились. И как они (боевики ВСУ - ред.) к нам относились. Один из них говорил: "У меня брат в Донецке. Я его, если увижу, я его убью!" - добавил собеседник агентства. Операция по освобождению Курахово продолжалась с 13 сентября 2024 года по 6 января 2025. За этот период военнослужащие ВСУ совершили множество военных преступлений, в том числе и против гражданского населения.
https://ria.ru/20250305/svo-2003310180.html
https://ria.ru/20250306/spetsoperatsiya-2003311900.html
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курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
ВСУ угрожали жителям Курахово расстрелом их семей, рассказал очевидец
Беженец рассказал об угрозах ВСУ расстрелами семей жителям Курахово