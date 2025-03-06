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ВСУ потеряли более 170 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли более 170 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 06.03.2025
ВСУ потеряли более 170 военных в Курской области за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 170 военнослужащих на курском направлении, уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T13:34:00+03:00
2025-03-06T13:34:00+03:00
2025-03-06T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 170 военнослужащих на курском направлении, уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, миномет, инженерная машина разграждения, а также четыре пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65 230 военнослужащих, 385 танков, 296 боевых машин пехоты, 256 бронетранспортеров, 2133 боевые бронированные машины, 2315 автомобилей, 515 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, из них 21 инженерную машину разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Безопасность
ВСУ потеряли более 170 военных в Курской области за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 170 военных и танк на курском направлении за сутки