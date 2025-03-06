https://ria.ru/20250306/vstrecha-2003501622.html

СМИ раскрыли детали предстоящей встречи США и Украины в Саудовской Аравии

СМИ раскрыли детали предстоящей встречи США и Украины в Саудовской Аравии - РИА Новости, 06.03.2025

СМИ раскрыли детали предстоящей встречи США и Украины в Саудовской Аравии

Делегации США и Украины на встрече в Саудовской Аравии обсудят усилия по достижению прекращения огня, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.03.2025

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саудовская аравия

майк уолтц

стив уиткофф

марко рубио

андрей ермак

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Делегации США и Украины на встрече в Саудовской Аравии обсудят усилия по достижению прекращения огня, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.Ожидается, что встреча пройдет в среду, 12 марта, в Эр-Рияде. США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

сша

украина

саудовская аравия

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в мире, сша, украина, саудовская аравия, майк уолтц, стив уиткофф, марко рубио, андрей ермак