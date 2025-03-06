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СМИ раскрыли детали предстоящей встречи США и Украины в Саудовской Аравии - РИА Новости, 06.03.2025
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21:02 06.03.2025 (обновлено: 21:22 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/vstrecha-2003501622.html
СМИ раскрыли детали предстоящей встречи США и Украины в Саудовской Аравии
СМИ раскрыли детали предстоящей встречи США и Украины в Саудовской Аравии - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ раскрыли детали предстоящей встречи США и Украины в Саудовской Аравии
Делегации США и Украины на встрече в Саудовской Аравии обсудят усилия по достижению прекращения огня, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.03.2025
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в мире
сша
украина
саудовская аравия
майк уолтц
стив уиткофф
марко рубио
андрей ермак
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Делегации США и Украины на встрече в Саудовской Аравии обсудят усилия по достижению прекращения огня, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.Ожидается, что встреча пройдет в среду, 12 марта, в Эр-Рияде. США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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сша
украина
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в мире, сша, украина, саудовская аравия, майк уолтц, стив уиткофф, марко рубио, андрей ермак
В мире, США, Украина, Саудовская Аравия, Майк Уолтц, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Андрей Ермак
СМИ раскрыли детали предстоящей встречи США и Украины в Саудовской Аравии

Axios: делегации США и Украины в Эр-Рияде обсудят усилия по прекращению огня

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Делегации США и Украины на встрече в Саудовской Аравии обсудят усилия по достижению прекращения огня, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Ожидается, что встреча пройдет в среду, 12 марта, в Эр-Рияде. США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
Вчера, 08:00
 
В миреСШАУкраинаСаудовская АравияМайк УолтцСтив УиткоффМарко РубиоАндрей Ермак
 
 
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