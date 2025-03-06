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Fox News: американская делегация встретится с украинцами в Эр-Рияде
Fox News: американская делегация встретится с украинцами в Эр-Рияде - РИА Новости, 06.03.2025
Fox News: американская делегация встретится с украинцами в Эр-Рияде
Американская делегация с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и советника президента... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T20:02:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Американская делегация с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца направится в Эр-Рияд во вторник для встречи с украинцами, в том числе главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, сообщает журналист телеканала Fox News."Рубио, Уиткофф и Уолтц направляются в Эр-Рияд во вторник, чтобы встретиться с украинцами, включая Ермака", - написала журналист в соцсети X.Ранее Ермак заявил, что после скандала в овальном кабинете Белого дома между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским договорился с Уолтцем о встрече команд в ближайшее время.В Эр-Рияде 18 февраля американская и российская делегации договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
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в мире, эр-рияд (город), андрей ермак, марко рубио, стив уиткофф, сша, украина
В мире, Эр-Рияд (город), Андрей Ермак, Марко Рубио, Стив Уиткофф, США, Украина
Fox News: американская делегация встретится с украинцами в Эр-Рияде
Fox News: делегация США с Рубио направится в Эр-Рияд для встречи с украинцами
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Американская делегация с участием госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца направится в Эр-Рияд во вторник для встречи с украинцами, в том числе главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, сообщает журналист телеканала Fox News.
"Рубио, Уиткофф и Уолтц направляются в Эр-Рияд во вторник, чтобы встретиться с украинцами, включая Ермака", - написала журналист в соцсети X.
Ранее Ермак заявил, что после скандала в овальном кабинете Белого дома между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским договорился с Уолтцем о встрече команд в ближайшее время.
В Эр-Рияде 18 февраля американская и российская делегации договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.