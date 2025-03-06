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Перекусы в течение дня мешают сбросить вес, заявила врач - РИА Новости, 06.03.2025
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03:08 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/vrach-2003322102.html
Перекусы в течение дня мешают сбросить вес, заявила врач
Перекусы в течение дня мешают сбросить вес, заявила врач - РИА Новости, 06.03.2025
Перекусы в течение дня мешают сбросить вес, заявила врач
Перекусы в течение дня нарушают здоровый аппетит и мешают сбросить лишний вес, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T03:08:00+03:00
2025-03-06T03:08:00+03:00
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Перекусы в течение дня нарушают здоровый аппетит и мешают сбросить лишний вес, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина. "Зачастую перекусы в течение дня не помогают, а скорее мешают сбросить лишний вес, особенно если особо не задумываться, чем перекусываешь. Если в ваш режим дня стройно вписываются все основные приемы пищи без появления чувства дикого голода между ними, то перекус однозначно будет способствовать нарушению формирования аппетита и понесет за собой лишние калории для организма", - сказала Калошина. По словам врача, перекусы приводят к постоянному выделению желудочного сока, это заставляет организм есть как можно чаще. "Если же человек, например, встаёт рано и ложится ну уж совсем крайне поздно - без перекусов не обойтись никак. Здесь необходимо включить в этот прием пищи хорошую порцию белка или правильного жира. Выбираете, например орехи, к фруктам добавьте йогурт, но не обезжиренный и обязательно без добавленного сахара", - отметила Калошина.
https://ria.ru/20250302/ryba-2002526557.html
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Перекусы в течение дня мешают сбросить вес, заявила врач

Врач Калошина: перекусы в течение дня нарушают аппетит и мешают сбросить вес

© Depositphotos.com / Evgeny TomeevБутерброды с маслом и сыром
Бутерброды с маслом и сыром - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Depositphotos.com / Evgeny Tomeev
Бутерброды с маслом и сыром. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Перекусы в течение дня нарушают здоровый аппетит и мешают сбросить лишний вес, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина.
"Зачастую перекусы в течение дня не помогают, а скорее мешают сбросить лишний вес, особенно если особо не задумываться, чем перекусываешь. Если в ваш режим дня стройно вписываются все основные приемы пищи без появления чувства дикого голода между ними, то перекус однозначно будет способствовать нарушению формирования аппетита и понесет за собой лишние калории для организма", - сказала Калошина.
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По словам врача, перекусы приводят к постоянному выделению желудочного сока, это заставляет организм есть как можно чаще.
"Если же человек, например, встаёт рано и ложится ну уж совсем крайне поздно - без перекусов не обойтись никак. Здесь необходимо включить в этот прием пищи хорошую порцию белка или правильного жира. Выбираете, например орехи, к фруктам добавьте йогурт, но не обезжиренный и обязательно без добавленного сахара", - отметила Калошина.
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