https://ria.ru/20250306/voennye-2003350446.html

ВВС Южной Кореи извинились за случайный сброс бомбы на дома

ВВС Южной Кореи извинились за случайный сброс бомбы на дома - РИА Новости, 06.03.2025

ВВС Южной Кореи извинились за случайный сброс бомбы на дома

Военные Южной Кореи извинились за первый инцидент в ходе военных учений со сбросом бомбы на жилые дома, в результате которого пострадали люди, передает... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T10:06:00+03:00

2025-03-06T10:06:00+03:00

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СЕУЛ, 6 мар – РИА Новости. Военные Южной Кореи извинились за первый инцидент в ходе военных учений со сбросом бомбы на жилые дома, в результате которого пострадали люди, передает агентство Ренхап. Ранее сообщалось, что 15 человек пострадали в результате случайного сброса бомбы с истребителя ВВС Южной Кореи на деревню вблизи полигона в ходе учений с США. Падение бомбы также повредило пять жилых домов, один склад, церковь, теплицу и грузовой автомобиль. В четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон, провинции Кёнгидо, проходили совместные учения Южной Коре и США с участием ВВС, сухопутных войск Республики Корея и дислоцированных в стране американских войск. Тренировки проводились в рамках регулярных совместных южнокорейско-американских учений "Щит свободы" (Freedom Shield, FS). ВВС задействовали боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50. В ходе учений восемь бомб MK-82, по четыре с двух истребителей KF-16 ВВС Республики Корея, упали за пределами полигона. Одна из них - на деревню Ногок. Где приземлились остальные бомбы, и был ли ущерб, пока не сообщается. "Мы сожалеем о нанесённом ущербе в результате ненормального сброса бомб и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы предпримем все необходимые меры, включая компенсацию ущерба", - заявили в ВВС Южной Кореи. О произошедшем стало известно только после того, как местные жители сообщили властям о падении и взрыве предположительно артиллерийского снаряда в жилом районе. При этом, как отмечает агентство, сами военные официально заявили о об ошибочном сбросе бомб только спустя 100 минут после инцидента. Это вызвало подозрения, что ВВС изначально даже не осознавали факт ошибочного удара и начали расследование только после появления информации в СМИ. Сообщается, что это первый случай, когда такой инцидент привел к пострадавшим среди населения. Последний раз в 2004 году истребитель F-5B ВВС Южной Кореи ошибочно сбросил учебную бомбу в районе города Порён, провинция Чхунчхон-Намдо, но тогда пострадавших не было.

https://ria.ru/20250302/germanija-2002560737.html

https://ria.ru/20250306/smi-2003344706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная корея, сша, кенгидо, f-16, f-15se