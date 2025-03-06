https://ria.ru/20250306/voennye-2003350446.html
ВВС Южной Кореи извинились за случайный сброс бомбы на дома
ВВС Южной Кореи извинились за случайный сброс бомбы на дома - РИА Новости, 06.03.2025
ВВС Южной Кореи извинились за случайный сброс бомбы на дома
Военные Южной Кореи извинились за первый инцидент в ходе военных учений со сбросом бомбы на жилые дома, в результате которого пострадали люди, передает... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T10:06:00+03:00
2025-03-06T10:06:00+03:00
2025-03-06T10:44:00+03:00
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СЕУЛ, 6 мар – РИА Новости. Военные Южной Кореи извинились за первый инцидент в ходе военных учений со сбросом бомбы на жилые дома, в результате которого пострадали люди, передает агентство Ренхап. Ранее сообщалось, что 15 человек пострадали в результате случайного сброса бомбы с истребителя ВВС Южной Кореи на деревню вблизи полигона в ходе учений с США. Падение бомбы также повредило пять жилых домов, один склад, церковь, теплицу и грузовой автомобиль. В четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон, провинции Кёнгидо, проходили совместные учения Южной Коре и США с участием ВВС, сухопутных войск Республики Корея и дислоцированных в стране американских войск. Тренировки проводились в рамках регулярных совместных южнокорейско-американских учений "Щит свободы" (Freedom Shield, FS). ВВС задействовали боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50. В ходе учений восемь бомб MK-82, по четыре с двух истребителей KF-16 ВВС Республики Корея, упали за пределами полигона. Одна из них - на деревню Ногок. Где приземлились остальные бомбы, и был ли ущерб, пока не сообщается. "Мы сожалеем о нанесённом ущербе в результате ненормального сброса бомб и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы предпримем все необходимые меры, включая компенсацию ущерба", - заявили в ВВС Южной Кореи. О произошедшем стало известно только после того, как местные жители сообщили властям о падении и взрыве предположительно артиллерийского снаряда в жилом районе. При этом, как отмечает агентство, сами военные официально заявили о об ошибочном сбросе бомб только спустя 100 минут после инцидента. Это вызвало подозрения, что ВВС изначально даже не осознавали факт ошибочного удара и начали расследование только после появления информации в СМИ. Сообщается, что это первый случай, когда такой инцидент привел к пострадавшим среди населения. Последний раз в 2004 году истребитель F-5B ВВС Южной Кореи ошибочно сбросил учебную бомбу в районе города Порён, провинция Чхунчхон-Намдо, но тогда пострадавших не было.
https://ria.ru/20250302/germanija-2002560737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, сша, кенгидо, f-16, f-15se
В мире, Южная Корея, США, Кенгидо, F-16, F-15SE
ВВС Южной Кореи извинились за случайный сброс бомбы на дома
ВВС Южной Кореи извинились за случайный сброс бомбы на дома в деревне
СЕУЛ, 6 мар – РИА Новости.
Военные Южной Кореи извинились за первый инцидент в ходе военных учений со сбросом бомбы на жилые дома, в результате которого пострадали люди, передает агентство Ренхап
.
Ранее сообщалось, что 15 человек пострадали в результате случайного сброса бомбы с истребителя ВВС Южной Кореи
на деревню вблизи полигона в ходе учений с США
. Падение бомбы также повредило пять жилых домов, один склад, церковь, теплицу и грузовой автомобиль.
В четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон, провинции Кёнгидо
, проходили совместные учения Южной Коре и США с участием ВВС, сухопутных войск Республики Корея и дислоцированных в стране американских войск. Тренировки проводились в рамках регулярных совместных южнокорейско-американских учений "Щит свободы" (Freedom Shield, FS).
ВВС задействовали боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50. В ходе учений восемь бомб MK-82, по четыре с двух истребителей KF-16 ВВС Республики Корея, упали за пределами полигона. Одна из них - на деревню Ногок. Где приземлились остальные бомбы, и был ли ущерб, пока не сообщается.
"Мы сожалеем о нанесённом ущербе в результате ненормального сброса бомб и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы предпримем все необходимые меры, включая компенсацию ущерба", - заявили в ВВС Южной Кореи.
О произошедшем стало известно только после того, как местные жители сообщили властям о падении и взрыве предположительно артиллерийского снаряда в жилом районе. При этом, как отмечает агентство, сами военные официально заявили о об ошибочном сбросе бомб только спустя 100 минут после инцидента. Это вызвало подозрения, что ВВС изначально даже не осознавали факт ошибочного удара и начали расследование только после появления информации в СМИ.
Сообщается, что это первый случай, когда такой инцидент привел к пострадавшим среди населения. Последний раз в 2004 году истребитель F-5B ВВС Южной Кореи ошибочно сбросил учебную бомбу в районе города Порён, провинция Чхунчхон-Намдо, но тогда пострадавших не было.