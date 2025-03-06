https://ria.ru/20250306/vladikavkaz-2003322535.html

Представитель банка присвоила деньги более 200 клиентов во Владикавказе

Представитель банка присвоила деньги более 200 клиентов во Владикавказе - РИА Новости, 06.03.2025

Представитель банка присвоила деньги более 200 клиентов во Владикавказе

Кредитный представитель банка в автосалоне Владикавказа убедила более 200 человек приобрести автомобиль через кредитование, но присвоила деньги, для... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T03:17:00+03:00

2025-03-06T03:17:00+03:00

2025-03-06T03:17:00+03:00

владикавказ

сергей меняйло

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

росбанк

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ПЯТИГОРСК, 6 мар - РИА Новости. Кредитный представитель банка в автосалоне Владикавказа убедила более 200 человек приобрести автомобиль через кредитование, но присвоила деньги, для пострадавших будет введен специальный порядок погашения кредита, транспорт конфисковывать не будут, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что кредитный представитель в автосалоне в Северной Осетии похитила предположительно более 200 миллионов рублей. Она убеждала покупателей, что выгоднее приобрести автомобиль в кредит, а затем досрочно закрыть задолженность. Клиенты передавали ей крупные суммы наличными для полного погашения займа, однако аферистка забирала деньги себе. Женщина задержана. "По предварительной информации, пострадало более 200 человек. Для тех пострадавших, у которых на руках есть удостоверяющие документы того, что они передали подозреваемой деньги, будет определён специальный порядок. Если заёмщик полностью выплатил кредит, то у банка к нему не будет претензий, взыскивать средства будут с совершивших преступные действия. Остальным засчитают уже выплаченную часть, и они продолжат погашать взятые на себя обязательства до конца. Никто машины у людей забирать не будет. Они могут пользоваться ими по своему усмотрению", – написал Меняйло в своем Telegram-канале. Некоторые пострадавшие оформляли сделку через Росбанк, который теперь вошел в состав Т-Банка. Глава республики также отметил, что всех пострадавших дополнительно уведомят о порядке погашения кредитов и о ходе следствия.

https://realty.ria.ru/20241101/peterburg-1981337332.html

https://ria.ru/20241012/afera-1977700914.html

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владикавказ, сергей меняйло, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), росбанк