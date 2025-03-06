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Французские виноделы теряют российский рынок, рассказали в АВВР - РИА Новости, 06.03.2025
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16:37 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/vinodely-2003435439.html
Французские виноделы теряют российский рынок, рассказали в АВВР
Французские виноделы теряют российский рынок, рассказали в АВВР - РИА Новости, 06.03.2025
Французские виноделы теряют российский рынок, рассказали в АВВР
Французские виноделы теряют российский рынок: доля Франции на рынке вина в России составляет около 5% и продолжает снижаться, заявил РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:37:00+03:00
2025-03-06T16:37:00+03:00
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россия
франция
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Французские виноделы теряют российский рынок: доля Франции на рынке вина в России составляет около 5% и продолжает снижаться, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Петр Ефремов. "По данным, которые мы наблюдаем, объем французских вин в России в последние годы неуклонно снижается, как в относительном выражении, так и в абсолютных цифрах. С учетом анализа данных Федеральной таможенной службы за период с января по октябрь 2024 года доля французских вин на российском рынке составляет около 5%. В то же время доля российского вина в потреблении наших граждан составляет более половины", – сказал Ефремов. Ранее АВВР предложила правительству РФ повысить пошлину на вина из недружественных стран с нынешних 25% до 200%. А в четверг глава ассоциации Дмитрий Киселев заявил, что слова президента Франции Эммануэля Марона о российской угрозе для Европы и необходимости использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС делает актуальным введение в России запретительной пошлины для французских вин. В ассоциации уверены, для российского рынка даже полный отказ от французских вин не будет критичным. "Современный уровень качества российских вин, обеспеченный, в том числе позитивными изменениями правового регулирования и саморегулирования отрасли, в сочетании с наращиванием объемов производства и расширением ассортимента, позволяет сделать вывод об отсутствии вероятности наступления критических для рынка последствий в случае дальнейшего снижения поступления французских вин или его полного прекращения", - сказал Ефремов. Глобальные потериФранция быстрыми темпами теряет позиции не только на российском, но и на мировом рынке вина. По предварительной оценке Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), которая была опубликована в конце прошлого года, рекордный спад производства вина во Франции в 2024 году лишил страну позиции лидера европейских виноделов. Объем производства вин во Франции в 2024 году организация оценила в 3,7 миллиарда литров, что на 23% меньше, чем в 2023 году, и на 16% ниже среднего показателя за пять лет. Это самый низкий показатель с провального 2017 года. Рекордный спад в OIV объяснили в основном неблагоприятными погодными условиями. Между тем Италия, которая по итогам 2024 года возглавит рейтинг виноделов ЕС, нарастила производство на 7% - до 4,1 миллиарда литров. Итальянцам удалось восстановить свою отрасль и вернуть ее в лидеры после падения в 2023 году, хотя неблагоприятная погода затронула большинство ее винодельческих регионов. Испания, которая сохраняет третье место среди виноделов в ЕС, нарастила производство вина в 2024 году на 18% - до 3,4 миллиарда литров. Объем производства вина в РФ пока не сопоставим со странами-лидерами, но Россия относится к числу немногих государств, где этот показатель устойчиво растет. В 2024 году, по оценкам той же OIV, он достиг 470 миллионов литров, что на 20 миллионов литров больше, чем в 2023 году и на 4% выше среднего показателя за пять лет. В целом по миру объем производства вина снижается. За 2024 год объем глобального производства может оказаться самым низким с 1961 года, а в ЕС он может оказаться низким с начала XXI века, предупреждают в OIV.
https://ria.ru/20250306/kiselev-2003368046.html
https://ria.ru/20241108/vino-1982566397.html
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экономика, россия, франция, европа, дмитрий киселев, евросоюз
Экономика, Россия, Франция, Европа, Дмитрий Киселев, Евросоюз
Французские виноделы теряют российский рынок, рассказали в АВВР

АВВР: доля Франции на российском рынке вина составила около пяти процентов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДегустация вина на первом Российском винодельческом форуме в Москве
Дегустация вина на первом Российском винодельческом форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дегустация вина на первом Российском винодельческом форуме в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Французские виноделы теряют российский рынок: доля Франции на рынке вина в России составляет около 5% и продолжает снижаться, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Петр Ефремов.
"По данным, которые мы наблюдаем, объем французских вин в России в последние годы неуклонно снижается, как в относительном выражении, так и в абсолютных цифрах. С учетом анализа данных Федеральной таможенной службы за период с января по октябрь 2024 года доля французских вин на российском рынке составляет около 5%. В то же время доля российского вина в потреблении наших граждан составляет более половины", – сказал Ефремов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Киселев: Макрон напрашивается на запретительные пошлины для французских вин
Вчера, 11:52
Ранее АВВР предложила правительству РФ повысить пошлину на вина из недружественных стран с нынешних 25% до 200%. А в четверг глава ассоциации Дмитрий Киселев заявил, что слова президента Франции Эммануэля Марона о российской угрозе для Европы и необходимости использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС делает актуальным введение в России запретительной пошлины для французских вин.
В ассоциации уверены, для российского рынка даже полный отказ от французских вин не будет критичным. "Современный уровень качества российских вин, обеспеченный, в том числе позитивными изменениями правового регулирования и саморегулирования отрасли, в сочетании с наращиванием объемов производства и расширением ассортимента, позволяет сделать вывод об отсутствии вероятности наступления критических для рынка последствий в случае дальнейшего снижения поступления французских вин или его полного прекращения", - сказал Ефремов.

Глобальные потери

Франция быстрыми темпами теряет позиции не только на российском, но и на мировом рынке вина. По предварительной оценке Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), которая была опубликована в конце прошлого года, рекордный спад производства вина во Франции в 2024 году лишил страну позиции лидера европейских виноделов.
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Объем производства вин во Франции в 2024 году организация оценила в 3,7 миллиарда литров, что на 23% меньше, чем в 2023 году, и на 16% ниже среднего показателя за пять лет. Это самый низкий показатель с провального 2017 года. Рекордный спад в OIV объяснили в основном неблагоприятными погодными условиями.
Между тем Италия, которая по итогам 2024 года возглавит рейтинг виноделов ЕС, нарастила производство на 7% - до 4,1 миллиарда литров. Итальянцам удалось восстановить свою отрасль и вернуть ее в лидеры после падения в 2023 году, хотя неблагоприятная погода затронула большинство ее винодельческих регионов. Испания, которая сохраняет третье место среди виноделов в ЕС, нарастила производство вина в 2024 году на 18% - до 3,4 миллиарда литров.
Объем производства вина в РФ пока не сопоставим со странами-лидерами, но Россия относится к числу немногих государств, где этот показатель устойчиво растет. В 2024 году, по оценкам той же OIV, он достиг 470 миллионов литров, что на 20 миллионов литров больше, чем в 2023 году и на 4% выше среднего показателя за пять лет.
В целом по миру объем производства вина снижается. За 2024 год объем глобального производства может оказаться самым низким с 1961 года, а в ЕС он может оказаться низким с начала XXI века, предупреждают в OIV.
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