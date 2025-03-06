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Ветеран СВО рассказала Путину, как получила самый красивый букет роз - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:16 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/veteran-2003502707.html
Ветеран СВО рассказала Путину, как получила самый красивый букет роз
Ветеран СВО рассказала Путину, как получила самый красивый букет роз - РИА Новости, 06.03.2025
Ветеран СВО рассказала Путину, как получила самый красивый букет роз
Ветеран спецоперации, военный медик Зоя Степанова из Якутии рассказала президенту России Владимиру Путину, как во время участия в спецоперации получила самый... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:16:00+03:00
2025-03-06T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Ветеран спецоперации, военный медик Зоя Степанова из Якутии рассказала президенту России Владимиру Путину, как во время участия в спецоперации получила самый красивый в ее жизни букет белых роз от командира спасенных от смерти бойцов. В четверг глава государства провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Степанова рассказала историю, которая случилась с ней в преддверии 8 марта прошлого года. По ее словам, в ту ночь по расположению российского подразделения в лесу ВСУ нанесли удар. "Прибежал мальчишка, говорит, есть трехсотые. Мы побежали взять дежурную сумку, вслед за ним, оказали под светом фонарика первую помощь. Это были бойцы, которые выходили с передовой на багги, здоровыми, живыми, без ранений, на ротацию. Но их догнал на нулевой точке дрон и сделал сброс. Мальчишек двое получили тяжёлые ранения, но мы сделали всё и быстро эвакуировали их в близлежащий в госпиталь. На следующий день вечером стучатся в дверь, блиндаж открываем, а там розы. Мы так удивились, это, оказывается, приехал командир раненых бойцов лично благодарить нас за жизнь своих ребят. Им врачи сказали, что благодаря оперативной, грамотной, слаженной работе медиков, они остались живыми. И вручили самый красивый в моей жизни букет из белых роз", - сказала Степанова. "Спасибо за мальчишек", – отреагировал Путин.
https://ria.ru/20250306/putin-2003490679.html
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общество, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Ветеран СВО рассказала Путину, как получила самый красивый букет роз

Ветеран СВО Степанова рассказала Путину, как получила самый красивый букет роз

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Ветеран спецоперации, военный медик Зоя Степанова из Якутии рассказала президенту России Владимиру Путину, как во время участия в спецоперации получила самый красивый в ее жизни букет белых роз от командира спасенных от смерти бойцов.
В четверг глава государства провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Степанова рассказала историю, которая случилась с ней в преддверии 8 марта прошлого года. По ее словам, в ту ночь по расположению российского подразделения в лесу ВСУ нанесли удар.
«
"Прибежал мальчишка, говорит, есть трехсотые. Мы побежали взять дежурную сумку, вслед за ним, оказали под светом фонарика первую помощь. Это были бойцы, которые выходили с передовой на багги, здоровыми, живыми, без ранений, на ротацию. Но их догнал на нулевой точке дрон и сделал сброс. Мальчишек двое получили тяжёлые ранения, но мы сделали всё и быстро эвакуировали их в близлежащий в госпиталь. На следующий день вечером стучатся в дверь, блиндаж открываем, а там розы. Мы так удивились, это, оказывается, приехал командир раненых бойцов лично благодарить нас за жизнь своих ребят. Им врачи сказали, что благодаря оперативной, грамотной, слаженной работе медиков, они остались живыми. И вручили самый красивый в моей жизни букет из белых роз", - сказала Степанова.
"Спасибо за мальчишек", – отреагировал Путин.
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