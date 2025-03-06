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Ветеран СВО попросила Путина установить базовые меры поддержки бойцов - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:15 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/veteran-2003502551.html
Ветеран СВО попросила Путина установить базовые меры поддержки бойцов
Ветеран СВО попросила Путина установить базовые меры поддержки бойцов - РИА Новости, 06.03.2025
Ветеран СВО попросила Путина установить базовые меры поддержки бойцов
Социальный координатор фонда "Защитники Отечества" по Еврейской автономной области, участница спецоперации, ветеран боевых действий Светлана Гришанова попросила РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:15:00+03:00
2025-03-06T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Социальный координатор фонда "Защитники Отечества" по Еврейской автономной области, участница спецоперации, ветеран боевых действий Светлана Гришанова попросила президента РФ Владимира Путина установить единый для всех регионов базовый стандарт мер поддержки бойцов и их семей. В четверг глава государства провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Гришанова рассказала, что, начиная с 1995 года, служит в Вооруженных силах, имеет звание прапорщика, а в 2023 году отправилась в зону специальной военной операции, где была фельдшером, выполняла задачи по сохранению жизни и здоровья военнослужащих, участвовала в эвакуации раненых. "Служа в одном подразделении - мы все из разных регионов - и как-то обсуждая, как мы придем домой, как наши семьи, как поддержка государства, мы поняли, что региональные меры поддержки в разных регионах различные. Было бы очень хорошо, если бы определить базовый набор социальных мер поддержки, чтобы касалось это всех регионов", - сказала Гришанова. Она уточнила, что речь о едином наборе, который не требует больших финансовых вложений, но очень значим для всех категорий военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, членов их семей. "Например, это может быть бесплатное питание с 1 по 11 класс, первоочередное зачисление в детские сады, школы, спортивные секции, обязательно психологическая помощь не только вернувшимся ребятам, но и членам семей. Это бы, конечно, очень помогло как самим военнослужащим, так и членам семей", - пояснила социальный координатор.
https://ria.ru/20250306/tsivileva-2003502382.html
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Ветеран СВО попросила Путина установить базовые меры поддержки бойцов

Ветеран Гришанова попросила Путина установить базовый набор мер поддержки бойцов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Социальный координатор фонда "Защитники Отечества" по Еврейской автономной области, участница спецоперации, ветеран боевых действий Светлана Гришанова попросила президента РФ Владимира Путина установить единый для всех регионов базовый стандарт мер поддержки бойцов и их семей.
В четверг глава государства провел встречу с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Гришанова рассказала, что, начиная с 1995 года, служит в Вооруженных силах, имеет звание прапорщика, а в 2023 году отправилась в зону специальной военной операции, где была фельдшером, выполняла задачи по сохранению жизни и здоровья военнослужащих, участвовала в эвакуации раненых.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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"Служа в одном подразделении - мы все из разных регионов - и как-то обсуждая, как мы придем домой, как наши семьи, как поддержка государства, мы поняли, что региональные меры поддержки в разных регионах различные. Было бы очень хорошо, если бы определить базовый набор социальных мер поддержки, чтобы касалось это всех регионов", - сказала Гришанова.
Она уточнила, что речь о едином наборе, который не требует больших финансовых вложений, но очень значим для всех категорий военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, членов их семей.
"Например, это может быть бесплатное питание с 1 по 11 класс, первоочередное зачисление в детские сады, школы, спортивные секции, обязательно психологическая помощь не только вернувшимся ребятам, но и членам семей. Это бы, конечно, очень помогло как самим военнослужащим, так и членам семей", - пояснила социальный координатор.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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